Названы районы в Челябинске, где вторичные квартиры в 1,5 раза дороже новостроек. Инфографика

В челябинских районах элитные квартиры продаются по 293 тысяч рублей за квадрат

07 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Самые дорогие квартиры на вторичном рынке продаются в Центральном, Курчатовском и Калининском районах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске элитные вторичные квартиры по цене почти вдвое более высокой, чем новые квартиры в ЖК комфорт-класса, продаются в Центральном, Курчатовском и Калининском районах города. Наиболее дорогие квартиры на вторичном рынке в данных районах стоят от 210 до 293 тысяч рублей за квадрат. О причинах URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южного Урала» Наталья Шатрукова. «В Челябинске жилье на вторичном рынке по цене, более высокой чем у застройщика, продается в Центральном, Курчатовском и Калининском районах города. Притом, что средняя стоимость квартир в новых ЖК бизнес-класса сейчас составляет 180 тысяч рублей, элитные квартиры на вторичном рынке в данных районах продаются по значительно более высокой цене за квадрат. В частности, это касается жилых комплексов на улицах Цвиллинга, Лесопарковая, Телевизионная, Академика Макеева, а также на улице Героя России Е.Н. Родионова», — поделилась Шатрукова. На первое место по стоимости элитных квартир на рынке вторичного жилья можно поставить Центральный район. На улицах Телевизионная, Лесопарковая, Академика Макеева, в районе Комсомольского проспекта, в продаже можно встретить квартиры на вторичном рынке по цене от 210 до 293 тысяч рублей за квадратный метр, что превышает цены на жилье в новостройках бизнес-класса. Так на улице Цвиллинга на продажу выставлена квартира площадью 150 квадратных метров за 44,5 млн рублей. Второе место занимает Курчатовский район, где элитные квартиры продаются по цене квадратного метра в 193-210 тысяч рублей. Так, трехкомнатная квартира площадью 184 квадратных метра в данном районе выставлена на продажу за 22 млн 500 тысяч рублей. На третьем месте — Калининский район, где за 10 млн предлагают купить однокомнатную квартиру площадью 59 квадратных метров. Эксперт отметила, в дорогих вторичных квартирах стоит учитывать наличие хорошего ремонта и мебели, квартиры же в новых ЖК комфорт-класса чаще всего продаются в черновой отделке, что существенно повышает затраты покупателей в том числе и на ремонт. На отделку придется потратить дополнительно от 20 то 50 тысяч за квадратный метр. Максимальная цена на вторичное жилье зафиксирована в наиболее благоприятных для проживания челябинских районах, где при этом нет большого количества готовых квартир в новостройках бизнес-класса. В априори в таких районах цены на вторичное жилье выше, чем в локациях, где есть конкуренция между первичным и готовым жильем. В Челябинске вторичные квартиры по цене более высокой, чем квартиры в новостройках, продаются в Центральном, Курчатовском и Калининском районах города Инфографика: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске элитные вторичные квартиры по цене почти вдвое более высокой, чем новые квартиры в ЖК комфорт-класса, продаются в Центральном, Курчатовском и Калининском районах города. Наиболее дорогие квартиры на вторичном рынке в данных районах стоят от 210 до 293 тысяч рублей за квадрат. О причинах URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южного Урала» Наталья Шатрукова. «В Челябинске жилье на вторичном рынке по цене, более высокой чем у застройщика, продается в Центральном, Курчатовском и Калининском районах города. Притом, что средняя стоимость квартир в новых ЖК бизнес-класса сейчас составляет 180 тысяч рублей, элитные квартиры на вторичном рынке в данных районах продаются по значительно более высокой цене за квадрат. В частности, это касается жилых комплексов на улицах Цвиллинга, Лесопарковая, Телевизионная, Академика Макеева, а также на улице Героя России Е.Н. Родионова», — поделилась Шатрукова. На первое место по стоимости элитных квартир на рынке вторичного жилья можно поставить Центральный район. На улицах Телевизионная, Лесопарковая, Академика Макеева, в районе Комсомольского проспекта, в продаже можно встретить квартиры на вторичном рынке по цене от 210 до 293 тысяч рублей за квадратный метр, что превышает цены на жилье в новостройках бизнес-класса. Так на улице Цвиллинга на продажу выставлена квартира площадью 150 квадратных метров за 44,5 млн рублей. Второе место занимает Курчатовский район, где элитные квартиры продаются по цене квадратного метра в 193-210 тысяч рублей. Так, трехкомнатная квартира площадью 184 квадратных метра в данном районе выставлена на продажу за 22 млн 500 тысяч рублей. На третьем месте — Калининский район, где за 10 млн предлагают купить однокомнатную квартиру площадью 59 квадратных метров. Эксперт отметила, в дорогих вторичных квартирах стоит учитывать наличие хорошего ремонта и мебели, квартиры же в новых ЖК комфорт-класса чаще всего продаются в черновой отделке, что существенно повышает затраты покупателей в том числе и на ремонт. На отделку придется потратить дополнительно от 20 то 50 тысяч за квадратный метр. Максимальная цена на вторичное жилье зафиксирована в наиболее благоприятных для проживания челябинских районах, где при этом нет большого количества готовых квартир в новостройках бизнес-класса. В априори в таких районах цены на вторичное жилье выше, чем в локациях, где есть конкуренция между первичным и готовым жильем.