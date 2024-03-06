Пермский омбудсмен устроил театр в женской колонии. Фото

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Женская исправительная колония. Курган , колючая проволока, осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Осужденных женщин поздравляют с 8 марта театральным спектаклем второй год подряд Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко во второй раз организовал показ спектакля театра «УМоста» в женской исправительной колонии ИК-32. Таким образом он поздравил осужденных с 8 марта.

«Вновь с театром „У Моста“ мы в ИК-32. На сцене бытовая комедия „Детектор лжи“, в зале снова и смех, и слезы, и громкие аплодисменты артистам. Уверен, проведение культурных мероприятий способствует успешной социализации, подготовке к полноценной реинтеграции в общество, развитию творческих способностей у осужденных, что может помочь им найти новый путь в жизни после освобождения», — написал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С просьбой показать театральный спектакль осужденные обратились к омбудсмену во время его визита в ИК-32 в январе 2023 года. Идею поддержал худрук театра «УМоста» Сергей Федотов. В начале марта того же года артисты выступили перед женщинами в колонии со спектаклем «Про Федота Стрельца…». Многие из зрителей увидели его впервые.

Театр «УМоста» показывает спектакль для осужденных женщин два года подряд
Театр «УМоста» показывает спектакль для осужденных женщин два года подряд
Фото:
Игорь Сапко смотрел спектакль вместе с осужденными и сотрудниками ФСИН
Игорь Сапко смотрел спектакль вместе с осужденными и сотрудниками ФСИН
Фото:

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко во второй раз организовал показ спектакля театра «УМоста» в женской исправительной колонии ИК-32. Таким образом он поздравил осужденных с 8 марта. «Вновь с театром „У Моста“ мы в ИК-32. На сцене бытовая комедия „Детектор лжи“, в зале снова и смех, и слезы, и громкие аплодисменты артистам. Уверен, проведение культурных мероприятий способствует успешной социализации, подготовке к полноценной реинтеграции в общество, развитию творческих способностей у осужденных, что может помочь им найти новый путь в жизни после освобождения», — написал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». С просьбой показать театральный спектакль осужденные обратились к омбудсмену во время его визита в ИК-32 в январе 2023 года. Идею поддержал худрук театра «УМоста» Сергей Федотов. В начале марта того же года артисты выступили перед женщинами в колонии со спектаклем «Про Федота Стрельца…». Многие из зрителей увидели его впервые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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