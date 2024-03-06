Осужденных женщин поздравляют с 8 марта театральным спектаклем второй год подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко во второй раз организовал показ спектакля театра «УМоста» в женской исправительной колонии ИК-32. Таким образом он поздравил осужденных с 8 марта.

«Вновь с театром „У Моста“ мы в ИК-32. На сцене бытовая комедия „Детектор лжи“, в зале снова и смех, и слезы, и громкие аплодисменты артистам. Уверен, проведение культурных мероприятий способствует успешной социализации, подготовке к полноценной реинтеграции в общество, развитию творческих способностей у осужденных, что может помочь им найти новый путь в жизни после освобождения», — написал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С просьбой показать театральный спектакль осужденные обратились к омбудсмену во время его визита в ИК-32 в январе 2023 года. Идею поддержал худрук театра «УМоста» Сергей Федотов. В начале марта того же года артисты выступили перед женщинами в колонии со спектаклем «Про Федота Стрельца…». Многие из зрителей увидели его впервые.

Театр «УМоста» показывает спектакль для осужденных женщин два года подряд Фото: страница Игоря Сапко в соцсети «ВКонтакте»