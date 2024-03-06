06 марта 2024

В Челябинской области стало больше руководителей-женщин

«МегаФон»: в Челябинской области стало 24% женщин-руководителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, чиновница, женские руки
Четверть руководителей в Челябинской области теперь женщины Фото:

В Челябинской области в 2024 году стало больше руководителей-женщин. Тем не менее, как показали обезличенные данные компании «МегаФон», общее соотношение по-прежнему сохраняется в пользу мужчин.

«В Челябинской области женщин руководителей становится все больше. Уже каждый четвертый топ-менеджер компаний в регионе — дама», — рассказали URA.RU в «МегаФоне».

В 2024 году женщин в числе руководителей стало больше, но ненамного — на 1%. Еще год назад соотношение составляло 77% против 23%. В УрФО это один из наиболее высоких показателей, заметили в «МегаФоне».

Любопытным фактом стало то, что в своей работе женщины и мужчины применяют несколько разный набор цифровых инструментов. Мужская часть топ-менеджеров предпочитает взаимодействовать с сервисами кибербезопасности, интернета вещей, облачных решений. Бизнес-леди, в свою очередь, активнее применяют цифровые и онлайн-партнерства, а также интересуются инструментами для привлечения покупателей.

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В Челябинской области в 2024 году стало больше руководителей-женщин. Тем не менее, как показали обезличенные данные компании «МегаФон», общее соотношение по-прежнему сохраняется в пользу мужчин. «В Челябинской области женщин руководителей становится все больше. Уже каждый четвертый топ-менеджер компаний в регионе — дама», — рассказали URA.RU в «МегаФоне». В 2024 году женщин в числе руководителей стало больше, но ненамного — на 1%. Еще год назад соотношение составляло 77% против 23%. В УрФО это один из наиболее высоких показателей, заметили в «МегаФоне». Любопытным фактом стало то, что в своей работе женщины и мужчины применяют несколько разный набор цифровых инструментов. Мужская часть топ-менеджеров предпочитает взаимодействовать с сервисами кибербезопасности, интернета вещей, облачных решений. Бизнес-леди, в свою очередь, активнее применяют цифровые и онлайн-партнерства, а также интересуются инструментами для привлечения покупателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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