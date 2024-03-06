В Челябинской области стало больше руководителей-женщин

«МегаФон»: в Челябинской области стало 24% женщин-руководителей

07 марта 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Четверть руководителей в Челябинской области теперь женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в 2024 году стало больше руководителей-женщин. Тем не менее, как показали обезличенные данные компании «МегаФон», общее соотношение по-прежнему сохраняется в пользу мужчин. «В Челябинской области женщин руководителей становится все больше. Уже каждый четвертый топ-менеджер компаний в регионе — дама», — рассказали URA.RU в «МегаФоне». В 2024 году женщин в числе руководителей стало больше, но ненамного — на 1%. Еще год назад соотношение составляло 77% против 23%. В УрФО это один из наиболее высоких показателей, заметили в «МегаФоне». Любопытным фактом стало то, что в своей работе женщины и мужчины применяют несколько разный набор цифровых инструментов. Мужская часть топ-менеджеров предпочитает взаимодействовать с сервисами кибербезопасности, интернета вещей, облачных решений. Бизнес-леди, в свою очередь, активнее применяют цифровые и онлайн-партнерства, а также интересуются инструментами для привлечения покупателей.

В Челябинской области в 2024 году стало больше руководителей-женщин. Тем не менее, как показали обезличенные данные компании «МегаФон», общее соотношение по-прежнему сохраняется в пользу мужчин. «В Челябинской области женщин руководителей становится все больше. Уже каждый четвертый топ-менеджер компаний в регионе — дама», — рассказали URA.RU в «МегаФоне». В 2024 году женщин в числе руководителей стало больше, но ненамного — на 1%. Еще год назад соотношение составляло 77% против 23%. В УрФО это один из наиболее высоких показателей, заметили в «МегаФоне». Любопытным фактом стало то, что в своей работе женщины и мужчины применяют несколько разный набор цифровых инструментов. Мужская часть топ-менеджеров предпочитает взаимодействовать с сервисами кибербезопасности, интернета вещей, облачных решений. Бизнес-леди, в свою очередь, активнее применяют цифровые и онлайн-партнерства, а также интересуются инструментами для привлечения покупателей.