В Челябинской области стало больше руководителей-женщин

В Челябинской области в 2024 году стало больше руководителей-женщин. Тем не менее, как показали обезличенные данные компании «МегаФон», общее соотношение по-прежнему сохраняется в пользу мужчин.
«В Челябинской области женщин руководителей становится все больше. Уже каждый четвертый топ-менеджер компаний в регионе — дама», — рассказали URA.RU в «МегаФоне».
В 2024 году женщин в числе руководителей стало больше, но ненамного — на 1%. Еще год назад соотношение составляло 77% против 23%. В УрФО это один из наиболее высоких показателей, заметили в «МегаФоне».
Любопытным фактом стало то, что в своей работе женщины и мужчины применяют несколько разный набор цифровых инструментов. Мужская часть топ-менеджеров предпочитает взаимодействовать с сервисами кибербезопасности, интернета вещей, облачных решений. Бизнес-леди, в свою очередь, активнее применяют цифровые и онлайн-партнерства, а также интересуются инструментами для привлечения покупателей.
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