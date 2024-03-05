Matrang отменил концерт в Екатеринбурге из-за проблем с наркотиками

Рэпер Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов), который прославился благодаря хитам «Медуза» и «Патриархат», отменил концерт в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки TeleClub.
«Концерт перенесен», — кратко сообщает TeleClub. Мероприятие должно было пройти 14 апреля, о новой дате пока ничего не сообщается.
Сейчас музыкант находится в реабилитационном центре. Туда он попал после того, как в Таиланде у него началась зависимость от наркотических веществ.
Ранее родители и сестра встретили Алана Хадзарагова в Шереметьево, чтобы положить его в клинику. Также Matrang добавил, что больше не будет заниматься музыкой, потому что устал от медийности, теперь его привлекают совсем другие сферы деятельности.
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