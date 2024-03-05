05 марта 2024

Matrang отменил концерт в Екатеринбурге из-за проблем с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Зрителям придется дожидаться новой даты концерта Фото:

Рэпер Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов), который прославился благодаря хитам «Медуза» и «Патриархат», отменил концерт в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки TeleClub.

«Концерт перенесен», — кратко сообщает TeleClub. Мероприятие должно было пройти 14 апреля, о новой дате пока ничего не сообщается.

Сейчас музыкант находится в реабилитационном центре. Туда он попал после того, как в Таиланде у него началась зависимость от наркотических веществ.

Ранее родители и сестра встретили Алана Хадзарагова в Шереметьево, чтобы положить его в клинику. Также Matrang добавил, что больше не будет заниматься музыкой, потому что устал от медийности, теперь его привлекают совсем другие сферы деятельности.

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Рэпер Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов), который прославился благодаря хитам «Медуза» и «Патриархат», отменил концерт в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки TeleClub. «Концерт перенесен», — кратко сообщает TeleClub. Мероприятие должно было пройти 14 апреля, о новой дате пока ничего не сообщается. Сейчас музыкант находится в реабилитационном центре. Туда он попал после того, как в Таиланде у него началась зависимость от наркотических веществ. Ранее родители и сестра встретили Алана Хадзарагова в Шереметьево, чтобы положить его в клинику. Также Matrang добавил, что больше не будет заниматься музыкой, потому что устал от медийности, теперь его привлекают совсем другие сферы деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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