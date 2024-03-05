Matrang отменил концерт в Екатеринбурге из-за проблем с наркотиками

06 марта 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Зрителям придется дожидаться новой даты концерта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рэпер Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов), который прославился благодаря хитам «Медуза» и «Патриархат», отменил концерт в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки TeleClub. «Концерт перенесен», — кратко сообщает TeleClub. Мероприятие должно было пройти 14 апреля, о новой дате пока ничего не сообщается. Сейчас музыкант находится в реабилитационном центре. Туда он попал после того, как в Таиланде у него началась зависимость от наркотических веществ. Ранее родители и сестра встретили Алана Хадзарагова в Шереметьево, чтобы положить его в клинику. Также Matrang добавил, что больше не будет заниматься музыкой, потому что устал от медийности, теперь его привлекают совсем другие сферы деятельности.

Рэпер Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов), который прославился благодаря хитам «Медуза» и «Патриархат», отменил концерт в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки TeleClub. «Концерт перенесен», — кратко сообщает TeleClub. Мероприятие должно было пройти 14 апреля, о новой дате пока ничего не сообщается. Сейчас музыкант находится в реабилитационном центре. Туда он попал после того, как в Таиланде у него началась зависимость от наркотических веществ. Ранее родители и сестра встретили Алана Хадзарагова в Шереметьево, чтобы положить его в клинику. Также Matrang добавил, что больше не будет заниматься музыкой, потому что устал от медийности, теперь его привлекают совсем другие сферы деятельности.