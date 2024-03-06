06 марта 2024

Челябинские ревизоры записали праздничный ролик для женщин-коллег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон цветов. Курган, тюльпаны, букет, цветочный магазин, цветы, международный женский день, 8 марта, салон цветов
Мужчины поздравили коллег с наступающим 8 Марта Фото:

Мужская половина сотрудников Главного контрольного управления Челябинской области записала ролик к 8 марта для женщин-коллег. В качестве поздравительной песни они выбрали трек «8 марта! Где?». Видео опубликовала пресс-служба управления.

Мужчины отказались от фонограммы. Они сами сыграли на инструментах и исполнили песню. Как они признались URA.RU, песня записывалась в тайне от слабой половины коллектива и стала настоящим сюрпризом.

В коллективе ГКУ работает свыше 50 женщин. Всех их собрали в зале и показали видео на большом экране. Ролик сотрудницам очень понравился, они пришли в восторг.

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Мужская половина сотрудников Главного контрольного управления Челябинской области записала ролик к 8 марта для женщин-коллег. В качестве поздравительной песни они выбрали трек «8 марта! Где?». Видео опубликовала пресс-служба управления. Мужчины отказались от фонограммы. Они сами сыграли на инструментах и исполнили песню. Как они признались URA.RU, песня записывалась в тайне от слабой половины коллектива и стала настоящим сюрпризом. В коллективе ГКУ работает свыше 50 женщин. Всех их собрали в зале и показали видео на большом экране. Ролик сотрудницам очень понравился, они пришли в восторг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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