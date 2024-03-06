Мужчины поздравили коллег с наступающим 8 Марта
Мужская половина сотрудников Главного контрольного управления Челябинской области записала ролик к 8 марта для женщин-коллег. В качестве поздравительной песни они выбрали трек «8 марта! Где?». Видео опубликовала пресс-служба управления.
Мужчины отказались от фонограммы. Они сами сыграли на инструментах и исполнили песню. Как они признались URA.RU, песня записывалась в тайне от слабой половины коллектива и стала настоящим сюрпризом.
В коллективе ГКУ работает свыше 50 женщин. Всех их собрали в зале и показали видео на большом экране. Ролик сотрудницам очень понравился, они пришли в восторг.
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