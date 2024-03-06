Общество Челябинские ревизоры записали праздничный ролик для женщин-коллег. Видео 07 марта 2024 в 12:05 Размер текста - 17 + Мужчины поздравили коллег с наступающим 8 Марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужская половина сотрудников Главного контрольного управления Челябинской области записала ролик к 8 марта для женщин-коллег. В качестве поздравительной песни они выбрали трек «8 марта! Где?». Видео опубликовала пресс-служба управления. Мужчины отказались от фонограммы. Они сами сыграли на инструментах и исполнили песню. Как они признались URA.RU, песня записывалась в тайне от слабой половины коллектива и стала настоящим сюрпризом. В коллективе ГКУ работает свыше 50 женщин. Всех их собрали в зале и показали видео на большом экране. Ролик сотрудницам очень понравился, они пришли в восторг. Мужская половина сотрудников Главного контрольного управления Челябинской области записала ролик к 8 марта для женщин-коллег. В качестве поздравительной песни они выбрали трек «8 марта! Где?». Видео опубликовала пресс-служба управления. Мужчины отказались от фонограммы. Они сами сыграли на инструментах и исполнили песню. Как они признались URA.RU, песня записывалась в тайне от слабой половины коллектива и стала настоящим сюрпризом. В коллективе ГКУ работает свыше 50 женщин. Всех их собрали в зале и показали видео на большом экране. Ролик сотрудницам очень понравился, они пришли в восторг. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям