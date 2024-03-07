Екатеринбурженки тратят больше денег на покупку украшений для себя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше половины екатеринбурженок покупают ювелирные украшение сами себе (архивное фото)
Больше половины екатеринбурженок покупают ювелирные украшение сами себе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на 30% увеличился средний чек при покупке ювелирных украшений девушками. Об этом URA.RU рассказал аналитический центр SOKOLOV.

"Екатеринбурженки увеличили покупки ювелирных украшений для самих себя. Так, в феврале этого года количество женских покупок в городе выросло на 52%, в сравнении с прошлым годом. Средний чек также вырос на 30% и составил 7 104 рублей", — говорится в сообщении. 

Наибольшим спросом среди екатеринбурженок за прошедший год пользовались кольца (29% от общего числа женских ювелирных изделий) и серьги (28%). При этом 38% ювелирных украшений, приобретенных женщинами в этот период, были без вставок, 33% – с фианитами, а еще 6% — с бриллиантами.

Самым популярным металлом в выбранных ювелирных изделиях оказалось родированное серебро (52%). Также в топ-3 покрытия вошли красное золото (11%) и золоченое серебро (5%).

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на 30% увеличился средний чек при покупке ювелирных украшений девушками. Об этом URA.RU рассказал аналитический центр SOKOLOV. "Екатеринбурженки увеличили покупки ювелирных украшений для самих себя. Так, в феврале этого года количество женских покупок в городе выросло на 52%, в сравнении с прошлым годом. Средний чек также вырос на 30% и составил 7 104 рублей", — говорится в сообщении.  Наибольшим спросом среди екатеринбурженок за прошедший год пользовались кольца (29% от общего числа женских ювелирных изделий) и серьги (28%). При этом 38% ювелирных украшений, приобретенных женщинами в этот период, были без вставок, 33% – с фианитами, а еще 6% — с бриллиантами. Самым популярным металлом в выбранных ювелирных изделиях оказалось родированное серебро (52%). Также в топ-3 покрытия вошли красное золото (11%) и золоченое серебро (5%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...