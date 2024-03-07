Екатеринбурженки тратят больше денег на покупку украшений для себя

В Екатеринбурге на 30% увеличился средний чек при покупке ювелирных украшений девушками. Об этом URA.RU рассказал аналитический центр SOKOLOV.
"Екатеринбурженки увеличили покупки ювелирных украшений для самих себя. Так, в феврале этого года количество женских покупок в городе выросло на 52%, в сравнении с прошлым годом. Средний чек также вырос на 30% и составил 7 104 рублей", — говорится в сообщении.
Наибольшим спросом среди екатеринбурженок за прошедший год пользовались кольца (29% от общего числа женских ювелирных изделий) и серьги (28%). При этом 38% ювелирных украшений, приобретенных женщинами в этот период, были без вставок, 33% – с фианитами, а еще 6% — с бриллиантами.
Самым популярным металлом в выбранных ювелирных изделиях оказалось родированное серебро (52%). Также в топ-3 покрытия вошли красное золото (11%) и золоченое серебро (5%).
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