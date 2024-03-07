В Челябинске Диана Гурцкая проведет встречу для детей с нарушениями зрения

Народная артистка РФ Диана Гурцкая 10 марта в рамках визита в Челябинск проведет встречу с детьми с нарушениями зрения. Об этом URA.RU сообщили в правительстве Челябинской области.
«10 марта Челябинск посетит народная артистка РФ, общественный деятель Диана Гурцкая. В программе мероприятий запланирована творческая встреча с детьми с нарушением зрения», — сообщили в правительстве региона.
С участием Гурцкой будут проведены четыре мероприятия. Первым пройдет отборочный этап благотворительного фестиваля «Белая трость» для детей и подростков с нарушениями зрения, а следом пройдет творческая встреча.
Третьим мероприятием запланирован круглый стол по теме «Культура развития особых детей: современные подходы». В заключении пройдет встреча с участниками «Движения Первых».
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