В Челябинске Диана Гурцкая проведет встречу для детей с нарушениями зрения

07 марта 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Общественный деятель Диана Гурцкая приезжает в Челябинск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народная артистка РФ Диана Гурцкая 10 марта в рамках визита в Челябинск проведет встречу с детьми с нарушениями зрения. Об этом URA.RU сообщили в правительстве Челябинской области. «10 марта Челябинск посетит народная артистка РФ, общественный деятель Диана Гурцкая. В программе мероприятий запланирована творческая встреча с детьми с нарушением зрения», — сообщили в правительстве региона. С участием Гурцкой будут проведены четыре мероприятия. Первым пройдет отборочный этап благотворительного фестиваля «Белая трость» для детей и подростков с нарушениями зрения, а следом пройдет творческая встреча. Третьим мероприятием запланирован круглый стол по теме «Культура развития особых детей: современные подходы». В заключении пройдет встреча с участниками «Движения Первых».

Народная артистка РФ Диана Гурцкая 10 марта в рамках визита в Челябинск проведет встречу с детьми с нарушениями зрения. Об этом URA.RU сообщили в правительстве Челябинской области. «10 марта Челябинск посетит народная артистка РФ, общественный деятель Диана Гурцкая. В программе мероприятий запланирована творческая встреча с детьми с нарушением зрения», — сообщили в правительстве региона. С участием Гурцкой будут проведены четыре мероприятия. Первым пройдет отборочный этап благотворительного фестиваля «Белая трость» для детей и подростков с нарушениями зрения, а следом пройдет творческая встреча. Третьим мероприятием запланирован круглый стол по теме «Культура развития особых детей: современные подходы». В заключении пройдет встреча с участниками «Движения Первых».