В Челябинске Диана Гурцкая проведет встречу для детей с нарушениями зрения

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, гурцкая диана
Общественный деятель Диана Гурцкая приезжает в Челябинск Фото:

Народная артистка РФ Диана Гурцкая 10 марта в рамках визита в Челябинск проведет встречу с детьми с нарушениями зрения. Об этом URA.RU сообщили в правительстве Челябинской области.

«10 марта Челябинск посетит народная артистка РФ, общественный деятель Диана Гурцкая. В программе мероприятий запланирована творческая встреча с детьми с нарушением зрения», — сообщили в правительстве региона.

С участием Гурцкой будут проведены четыре мероприятия. Первым пройдет отборочный этап благотворительного фестиваля «Белая трость» для детей и подростков с нарушениями зрения, а следом пройдет творческая встреча.

Третьим мероприятием запланирован круглый стол по теме «Культура развития особых детей: современные подходы». В заключении пройдет встреча с участниками «Движения Первых».

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Народная артистка РФ Диана Гурцкая 10 марта в рамках визита в Челябинск проведет встречу с детьми с нарушениями зрения. Об этом URA.RU сообщили в правительстве Челябинской области. «10 марта Челябинск посетит народная артистка РФ, общественный деятель Диана Гурцкая. В программе мероприятий запланирована творческая встреча с детьми с нарушением зрения», — сообщили в правительстве региона. С участием Гурцкой будут проведены четыре мероприятия. Первым пройдет отборочный этап благотворительного фестиваля «Белая трость» для детей и подростков с нарушениями зрения, а следом пройдет творческая встреча. Третьим мероприятием запланирован круглый стол по теме «Культура развития особых детей: современные подходы». В заключении пройдет встреча с участниками «Движения Первых».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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