Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ в России

Кадыров: черного рынка пленных солдат ВСУ в России нет
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Рамзан Кадыров отметил, что Вячеславу Левицкому в Чечне спасли жизнь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России нет черного рынка пленных солдат Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя фейки Киева.

«Я со всей ответственностью заявляю, что ни в России, ни в Чеченской Республике нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что такой рынок был лишь только в Ичкерии.

До этого издание The Times опубликовало статью с рассказом бойца ВСУ Вячеслава Левицкого. Он недавно вернулся из российского плена. В нем утверждалось, что «Россия его продала на черном рынке».

Кадыров рассказал, что Левицкий был найден после того, как его бросили ВСУ. У бойца были обморожены руки. Из-за гангрены было принято решение о госпитализации и ампутации. В Чечне Левицкому спасли жизнь, отметил глава региона.

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В России нет черного рынка пленных солдат Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя фейки Киева. «Я со всей ответственностью заявляю, что ни в России, ни в Чеченской Республике нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что такой рынок был лишь только в Ичкерии. До этого издание The Times опубликовало статью с рассказом бойца ВСУ Вячеслава Левицкого. Он недавно вернулся из российского плена. В нем утверждалось, что «Россия его продала на черном рынке». Кадыров рассказал, что Левицкий был найден после того, как его бросили ВСУ. У бойца были обморожены руки. Из-за гангрены было принято решение о госпитализации и ампутации. В Чечне Левицкому спасли жизнь, отметил глава региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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