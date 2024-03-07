Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ в России

Кадыров: черного рынка пленных солдат ВСУ в России нет

07 марта 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров отметил, что Вячеславу Левицкому в Чечне спасли жизнь Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России нет черного рынка пленных солдат Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя фейки Киева. «Я со всей ответственностью заявляю, что ни в России, ни в Чеченской Республике нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . Он отметил, что такой рынок был лишь только в Ичкерии. До этого издание The Times опубликовало статью с рассказом бойца ВСУ Вячеслава Левицкого. Он недавно вернулся из российского плена. В нем утверждалось, что «Россия его продала на черном рынке». Кадыров рассказал, что Левицкий был найден после того, как его бросили ВСУ. У бойца были обморожены руки. Из-за гангрены было принято решение о госпитализации и ампутации. В Чечне Левицкому спасли жизнь, отметил глава региона.

В России нет черного рынка пленных солдат Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя фейки Киева. «Я со всей ответственностью заявляю, что ни в России, ни в Чеченской Республике нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что такой рынок был лишь только в Ичкерии. До этого издание The Times опубликовало статью с рассказом бойца ВСУ Вячеслава Левицкого. Он недавно вернулся из российского плена. В нем утверждалось, что «Россия его продала на черном рынке». Кадыров рассказал, что Левицкий был найден после того, как его бросили ВСУ. У бойца были обморожены руки. Из-за гангрены было принято решение о госпитализации и ампутации. В Чечне Левицкому спасли жизнь, отметил глава региона.