Челябинские полицейские поздравили женщин с 8 Марта. Видео

07 марта 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Для челябинок стражи порядка исполнили композицию Стаса Михайлова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Полицейские Челябинской области поздравили прекрасную половину региона с Международным женским днем песней Стаса Михайлова. Видеопоздравление передала URA.RU пресс-служба ГУ МВД России по региону. «Вокальный ансамбль Главного управления МВД России по Челябинской области подготовил клип, в котором сотрудники исполнили композицию Стаса Михайлова „Я украду все звезды для тебя“, вдохновляющую на весеннее настроение. Полицейские от всей души желают прекрасным дамам крепкого здоровья, весеннего настроения, счастья и благополучия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что не случайно этот праздник является символом нежности и обаяния, этот день согрет душевным теплом и особыми светлыми чувствами. Стражи порядка подчеркнули, что женщины умеют удивительным образом преображать нашу жизнь благодаря таланту и целеустремленности, умело сочетают заботу о семье и способность реализовать себя в любой профессии. Ранее сотрудники полиции поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества праздничным клипом. В ролике современные солдаты России, перенимая традиции и доблестный пример поколений, продолжают оберегать страну и живущих в ней граждан России от внешних и внутренних врагов.

Полицейские Челябинской области поздравили прекрасную половину региона с Международным женским днем песней Стаса Михайлова. Видеопоздравление передала URA.RU пресс-служба ГУ МВД России по региону. «Вокальный ансамбль Главного управления МВД России по Челябинской области подготовил клип, в котором сотрудники исполнили композицию Стаса Михайлова „Я украду все звезды для тебя“, вдохновляющую на весеннее настроение. Полицейские от всей души желают прекрасным дамам крепкого здоровья, весеннего настроения, счастья и благополучия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что не случайно этот праздник является символом нежности и обаяния, этот день согрет душевным теплом и особыми светлыми чувствами. Стражи порядка подчеркнули, что женщины умеют удивительным образом преображать нашу жизнь благодаря таланту и целеустремленности, умело сочетают заботу о семье и способность реализовать себя в любой профессии. Ранее сотрудники полиции поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества праздничным клипом. В ролике современные солдаты России, перенимая традиции и доблестный пример поколений, продолжают оберегать страну и живущих в ней граждан России от внешних и внутренних врагов.