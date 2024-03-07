Челябинские полицейские поздравили женщин с 8 Марта. Видео

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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , тюльпаны, мвд, полиция, 8 марта
Для челябинок стражи порядка исполнили композицию Стаса Михайлова Фото:

Полицейские Челябинской области поздравили прекрасную половину региона с Международным женским днем песней Стаса Михайлова. Видеопоздравление передала URA.RU пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Вокальный ансамбль Главного управления МВД России по Челябинской области подготовил клип, в котором сотрудники исполнили композицию Стаса Михайлова „Я украду все звезды для тебя“, вдохновляющую на весеннее настроение. Полицейские от всей души желают прекрасным дамам крепкого здоровья, весеннего настроения, счастья и благополучия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что не случайно этот праздник является символом нежности и обаяния, этот день согрет душевным теплом и особыми светлыми чувствами. Стражи порядка подчеркнули, что женщины умеют удивительным образом преображать нашу жизнь благодаря таланту и целеустремленности, умело сочетают заботу о семье и способность реализовать себя в любой профессии.

Ранее сотрудники полиции поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества праздничным клипом. В ролике современные солдаты России, перенимая традиции и доблестный пример поколений, продолжают оберегать страну и живущих в ней граждан России от внешних и внутренних врагов.

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Полицейские Челябинской области поздравили прекрасную половину региона с Международным женским днем песней Стаса Михайлова. Видеопоздравление передала URA.RU пресс-служба ГУ МВД России по региону. «Вокальный ансамбль Главного управления МВД России по Челябинской области подготовил клип, в котором сотрудники исполнили композицию Стаса Михайлова „Я украду все звезды для тебя“, вдохновляющую на весеннее настроение. Полицейские от всей души желают прекрасным дамам крепкого здоровья, весеннего настроения, счастья и благополучия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что не случайно этот праздник является символом нежности и обаяния, этот день согрет душевным теплом и особыми светлыми чувствами. Стражи порядка подчеркнули, что женщины умеют удивительным образом преображать нашу жизнь благодаря таланту и целеустремленности, умело сочетают заботу о семье и способность реализовать себя в любой профессии. Ранее сотрудники полиции поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества праздничным клипом. В ролике современные солдаты России, перенимая традиции и доблестный пример поколений, продолжают оберегать страну и живущих в ней граждан России от внешних и внутренних врагов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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