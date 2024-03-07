07 марта 2024

Челябинский Челентано с передовой попросил женщин любить мужчин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Челентано просит женщин, дождаться своих мужчин с СВО Фото:

Челябинский участник спецоперации с позывным Челентано с передовой поздравил женщин с 8 Марта. В опубликованном видео он попросил женщин ждать и любить мужчин.

«Хотел поздравить с 8 Марта. И не только я, а весь 6-й танковый полк. Я представлю разведку этого полка. Зовут меня Челентано», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале «Народный фронт Челябинской области».

Челентано также передал поздравление от челябинских защитников Отечества. Он пожелал женщинам здоровья. «Самое главное, ждите нас и не переживайте. Победа будет за нами. Женщины, любите нас и все будет хорошо», — добавил боец.

Ранее участник специальной военной операции с юмором поздравил челябинских женщин с Международным женским днем. Несколько видео было опубликовано в telegram-канале о буднях мобилизованного. Сначала боец будто перепутал праздники и поздравил женщин с днем рождения и Новым годом.

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Челябинский участник спецоперации с позывным Челентано с передовой поздравил женщин с 8 Марта. В опубликованном видео он попросил женщин ждать и любить мужчин. «Хотел поздравить с 8 Марта. И не только я, а весь 6-й танковый полк. Я представлю разведку этого полка. Зовут меня Челентано», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале «Народный фронт Челябинской области». Челентано также передал поздравление от челябинских защитников Отечества. Он пожелал женщинам здоровья. «Самое главное, ждите нас и не переживайте. Победа будет за нами. Женщины, любите нас и все будет хорошо», — добавил боец. Ранее участник специальной военной операции с юмором поздравил челябинских женщин с Международным женским днем. Несколько видео было опубликовано в telegram-канале о буднях мобилизованного. Сначала боец будто перепутал праздники и поздравил женщин с днем рождения и Новым годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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