Челябинский Челентано с передовой попросил женщин любить мужчин. Видео

08 марта 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Челентано просит женщин, дождаться своих мужчин с СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Челябинский участник спецоперации с позывным Челентано с передовой поздравил женщин с 8 Марта. В опубликованном видео он попросил женщин ждать и любить мужчин. «Хотел поздравить с 8 Марта. И не только я, а весь 6-й танковый полк. Я представлю разведку этого полка. Зовут меня Челентано», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале «Народный фронт Челябинской области». Челентано также передал поздравление от челябинских защитников Отечества. Он пожелал женщинам здоровья. «Самое главное, ждите нас и не переживайте. Победа будет за нами. Женщины, любите нас и все будет хорошо», — добавил боец. Ранее участник специальной военной операции с юмором поздравил челябинских женщин с Международным женским днем. Несколько видео было опубликовано в telegram-канале о буднях мобилизованного. Сначала боец будто перепутал праздники и поздравил женщин с днем рождения и Новым годом.

Челябинский участник спецоперации с позывным Челентано с передовой поздравил женщин с 8 Марта. В опубликованном видео он попросил женщин ждать и любить мужчин. «Хотел поздравить с 8 Марта. И не только я, а весь 6-й танковый полк. Я представлю разведку этого полка. Зовут меня Челентано», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале «Народный фронт Челябинской области». Челентано также передал поздравление от челябинских защитников Отечества. Он пожелал женщинам здоровья. «Самое главное, ждите нас и не переживайте. Победа будет за нами. Женщины, любите нас и все будет хорошо», — добавил боец. Ранее участник специальной военной операции с юмором поздравил челябинских женщин с Международным женским днем. Несколько видео было опубликовано в telegram-канале о буднях мобилизованного. Сначала боец будто перепутал праздники и поздравил женщин с днем рождения и Новым годом.