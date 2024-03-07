Мобилизованный с передовой шуточно поздравил челябинских женщин. Видео

08 марта 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Автор видео пожелал женщинам быть счастливыми и передал привет с фронта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участник специальной военной операции с юмором поздравил челябинских женщин с Международным женским днем. Несколько видео было опубликовано в telegram-канале о буднях мобилизованного. Сначала боец будто перепутал праздники и поздравил женщин с днем рождения и Новым годом. «Дорогие, милые, прекрасные женщины! В этот замечательный день хотелось бы поздравить Вас с замечательным праздником, с самым главным праздником весны — Международным женским днем», — говорится в видео в telegram-канале «Будни мобика». Автор видео пожелал женщинам быть счастливыми и передал привет с фронта. В том же telegram-канале он выложил пробное видео с поздравлениями, где шуточно поздравил женщин с Новым годом и днем рождения.

Участник специальной военной операции с юмором поздравил челябинских женщин с Международным женским днем. Несколько видео было опубликовано в telegram-канале о буднях мобилизованного. Сначала боец будто перепутал праздники и поздравил женщин с днем рождения и Новым годом. «Дорогие, милые, прекрасные женщины! В этот замечательный день хотелось бы поздравить Вас с замечательным праздником, с самым главным праздником весны — Международным женским днем», — говорится в видео в telegram-канале «Будни мобика». Автор видео пожелал женщинам быть счастливыми и передал привет с фронта. В том же telegram-канале он выложил пробное видео с поздравлениями, где шуточно поздравил женщин с Новым годом и днем рождения.