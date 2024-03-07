07 марта 2024

Мобилизованный с передовой шуточно поздравил челябинских женщин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, автомат, армия, военные, солдаты, мобилизация, военная специальность, сбойка
Автор видео пожелал женщинам быть счастливыми и передал привет с фронта Фото:

Участник специальной военной операции с юмором поздравил челябинских женщин с Международным женским днем. Несколько видео было опубликовано в telegram-канале о буднях мобилизованного.

Сначала боец будто перепутал праздники и поздравил женщин с днем рождения и Новым годом. «Дорогие, милые, прекрасные женщины! В этот замечательный день хотелось бы поздравить Вас с замечательным праздником, с самым главным праздником весны — Международным женским днем», — говорится в видео в telegram-канале «Будни мобика».

Автор видео пожелал женщинам быть счастливыми и передал привет с фронта. В том же telegram-канале он выложил пробное видео с поздравлениями, где шуточно поздравил женщин с Новым годом и днем рождения.

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Участник специальной военной операции с юмором поздравил челябинских женщин с Международным женским днем. Несколько видео было опубликовано в telegram-канале о буднях мобилизованного. Сначала боец будто перепутал праздники и поздравил женщин с днем рождения и Новым годом. «Дорогие, милые, прекрасные женщины! В этот замечательный день хотелось бы поздравить Вас с замечательным праздником, с самым главным праздником весны — Международным женским днем», — говорится в видео в telegram-канале «Будни мобика». Автор видео пожелал женщинам быть счастливыми и передал привет с фронта. В том же telegram-канале он выложил пробное видео с поздравлениями, где шуточно поздравил женщин с Новым годом и днем рождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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