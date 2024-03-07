Участник специальной военной операции с юмором поздравил челябинских женщин с Международным женским днем. Несколько видео было опубликовано в telegram-канале о буднях мобилизованного.
Сначала боец будто перепутал праздники и поздравил женщин с днем рождения и Новым годом. «Дорогие, милые, прекрасные женщины! В этот замечательный день хотелось бы поздравить Вас с замечательным праздником, с самым главным праздником весны — Международным женским днем», — говорится в видео в telegram-канале «Будни мобика».
Автор видео пожелал женщинам быть счастливыми и передал привет с фронта. В том же telegram-канале он выложил пробное видео с поздравлениями, где шуточно поздравил женщин с Новым годом и днем рождения.
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