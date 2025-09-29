Пермский край будет поставлять промышленных роботов в Беларусь

В республике Беларусь 29 сентября заместитель премьер-министра республики Виктор Каранкевич встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Они обсудили сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Так, было решено поставлять промышленных роботов и роботизированных программ из Пермского края в Беларусь для управления производствами. Об этом сказано на сайте краевого правительства.
«Сейчас наша главная задача — определить новые направления взаимодействия и увеличить товарооборот между Прикамьем и Беларусью», — подчеркнул Дмитрий Махонин. Также стороны договорились о подготовке белорусских специалистов в Пермском крае. Работники 13 белорусских предприятий уже прошли обучение в пермском центре повышения квалификации «Становление».
В пресс-службе губернатора Прикамья отметили, что Беларусь занимает значимое место среди торговых партнеров Пермского края. По итогам 2024 года республика вышла на вторую позицию среди стран-импортеров продукции в регион и заняла девятое место по объему экспорта товаров из Пермского края. В торгово-экономическое сотрудничество вовлечены 562 пермских предприятия и 273 белорусских компании. В основном партнерство проходит в сфере машиностроения и химической промышленности. Среди ключевых партнеров региона находятся производственное объединение «Беларусьнефть», а также ОАО «МАЗ».
Кроме того, в Пермском крае традиционно пользуется спросом сельскохозяйственная техника белорусского производства. Для приобретения такой техники и оборудования действуют меры государственной поддержки — предоставляются субсидии. В текущем году размер возмещения затрат на покупку техники увеличен с 20% до 25%, что позволило удвоить объем закупок: приобретено 58 единиц техники, из которых 35 составляют тракторы.
