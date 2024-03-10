10 марта 2024

Екатеринбурженку отправили в колонию за продажу смертельного алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание над Владимиром Чистяковым. Пышма, уголовное дело, судебное заседание, замок на двери, суд, клетка
Подсудимая работала в сговоре с мужчиной Фото:

В Екатеринбурге суд приговорил к трем годам лишения свободы 36-летнюю женщину, продавшую алкоголь с метанолом, после употребления которого умер человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«В октябре 2021 года обвиняемая, действуя по предварительному сговору с мужчиной хранила в торговой точке и сбывала спиртосодержащую продукцию, имеющую в своем составе ядовитое вещество — метанол — в концентрации, превышающей допустимую норму в 0,05%. Подсудимая сбыла опасную спиртосодержащую жидкость двум гражданам (мужчине и женщине). После употребления этой жидкости в качестве спиртного пострадавшая женщина скончалась», — сказано в сообщении.

Следователи собрали доказательства для передачи уголовного дела в суд, где женщине вынесли приговор в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. «Мероприятия по изобличению данной гражданки и оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялись сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области», — подытожил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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В Екатеринбурге суд приговорил к трем годам лишения свободы 36-летнюю женщину, продавшую алкоголь с метанолом, после употребления которого умер человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В октябре 2021 года обвиняемая, действуя по предварительному сговору с мужчиной хранила в торговой точке и сбывала спиртосодержащую продукцию, имеющую в своем составе ядовитое вещество — метанол — в концентрации, превышающей допустимую норму в 0,05%. Подсудимая сбыла опасную спиртосодержащую жидкость двум гражданам (мужчине и женщине). После употребления этой жидкости в качестве спиртного пострадавшая женщина скончалась», — сказано в сообщении. Следователи собрали доказательства для передачи уголовного дела в суд, где женщине вынесли приговор в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. «Мероприятия по изобличению данной гражданки и оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялись сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области», — подытожил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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