Екатеринбурженку отправили в колонию за продажу смертельного алкоголя

11 марта 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Подсудимая работала в сговоре с мужчиной Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге суд приговорил к трем годам лишения свободы 36-летнюю женщину, продавшую алкоголь с метанолом, после употребления которого умер человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В октябре 2021 года обвиняемая, действуя по предварительному сговору с мужчиной хранила в торговой точке и сбывала спиртосодержащую продукцию, имеющую в своем составе ядовитое вещество — метанол — в концентрации, превышающей допустимую норму в 0,05%. Подсудимая сбыла опасную спиртосодержащую жидкость двум гражданам (мужчине и женщине). После употребления этой жидкости в качестве спиртного пострадавшая женщина скончалась», — сказано в сообщении. Следователи собрали доказательства для передачи уголовного дела в суд, где женщине вынесли приговор в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. «Мероприятия по изобличению данной гражданки и оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялись сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области», — подытожил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В Екатеринбурге суд приговорил к трем годам лишения свободы 36-летнюю женщину, продавшую алкоголь с метанолом, после употребления которого умер человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В октябре 2021 года обвиняемая, действуя по предварительному сговору с мужчиной хранила в торговой точке и сбывала спиртосодержащую продукцию, имеющую в своем составе ядовитое вещество — метанол — в концентрации, превышающей допустимую норму в 0,05%. Подсудимая сбыла опасную спиртосодержащую жидкость двум гражданам (мужчине и женщине). После употребления этой жидкости в качестве спиртного пострадавшая женщина скончалась», — сказано в сообщении. Следователи собрали доказательства для передачи уголовного дела в суд, где женщине вынесли приговор в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. «Мероприятия по изобличению данной гражданки и оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялись сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области», — подытожил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.