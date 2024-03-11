Жители ХМАО назвали города, где меньше всего берут взятки

Более половины жителей ХМАО никогда не сталкивались с коррупцией
Жители шести городов и районов ХМАО отмечают самый низкий уровень коррупции. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внутренней политики региона.
«В первую очередь положительные характеристики были от жителей Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска, Урая, Югорска, Белоярского и Березовского районов», — рассказали агентству в департаменте. Результаты социологического исследования представил экспертный центр «Открытый регион».
В ведомстве добавили, что 70% югорчан никогда не сталкивались с коррупцией. Всего 4% участников опроса отметили высокий уровень коррупции в своем населенном пункте.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.