Жители ХМАО назвали города, где меньше всего берут взятки

Более 70% жителей ХМАО никогда не сталкивались с коррупцией
© Служба новостей «URA.RU»
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Более половины жителей ХМАО никогда не сталкивались с коррупцией Фото:

Жители шести городов и районов ХМАО отмечают самый низкий уровень коррупции. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внутренней политики региона.

«В первую очередь положительные характеристики были от жителей Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска, Урая, Югорска, Белоярского и Березовского районов», — рассказали агентству в департаменте. Результаты социологического исследования представил экспертный центр «Открытый регион».

В ведомстве добавили, что 70% югорчан никогда не сталкивались с коррупцией. Всего 4% участников опроса отметили высокий уровень коррупции в своем населенном пункте.

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Жители шести городов и районов ХМАО отмечают самый низкий уровень коррупции. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внутренней политики региона. «В первую очередь положительные характеристики были от жителей Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска, Урая, Югорска, Белоярского и Березовского районов», — рассказали агентству в департаменте. Результаты социологического исследования представил экспертный центр «Открытый регион». В ведомстве добавили, что 70% югорчан никогда не сталкивались с коррупцией. Всего 4% участников опроса отметили высокий уровень коррупции в своем населенном пункте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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