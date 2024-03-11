11 марта 2024

Врачи из ХМАО нашли у пациентки редкую опухоль в сердце

Кардиохирурги удалили редкую опухоль в сердце 75-летней жительницы Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая установка МРТ в Областной детской клинической больнице. Екатеринбург
Кардиохирурги удалили новообразование в сердце пожилой сургутянки Фото:

Медики «Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Сургута обнаружили у пожилой пациентки редкую патологию — опухоль в сердце. Информацию об этом пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО опубликовала на сайте ведомства.

«75-летняя сургутянка поступила в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» с ишемической болезнью сердца. Женщина жаловалась на боли в груди, головокружение и периодические срывы ритма», — сообщили в публикации на сайте депздрава Югры. Проведенное ранее МРТ- обследование не выявило никаких патологий. Однако при УЗИ сердца было выявлено редкое доброкачественное новообразование — папиллярная фиброэластома.

При такой опухоли велик риск нарушения мозгового и коронарного кровообращения. Кардиохирурги медучреждения провели операцию по удалению фиброэластомы. На данный момент жизни сургутянки ничего не угрожает.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) нейрохирурги установили младенцу катетер для оттока спинномозговой жидкости в мочевой пузырь. Из-за врожденных особенностей ребенка врачам пришлось искать нестандартный способ шунтирования.

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Медики «Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Сургута обнаружили у пожилой пациентки редкую патологию — опухоль в сердце. Информацию об этом пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО опубликовала на сайте ведомства. «75-летняя сургутянка поступила в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» с ишемической болезнью сердца. Женщина жаловалась на боли в груди, головокружение и периодические срывы ритма», — сообщили в публикации на сайте депздрава Югры. Проведенное ранее МРТ- обследование не выявило никаких патологий. Однако при УЗИ сердца было выявлено редкое доброкачественное новообразование — папиллярная фиброэластома. При такой опухоли велик риск нарушения мозгового и коронарного кровообращения. Кардиохирурги медучреждения провели операцию по удалению фиброэластомы. На данный момент жизни сургутянки ничего не угрожает. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) нейрохирурги установили младенцу катетер для оттока спинномозговой жидкости в мочевой пузырь. Из-за врожденных особенностей ребенка врачам пришлось искать нестандартный способ шунтирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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