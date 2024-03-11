11 марта 2024

Власти Перми потратят 650 тысяч рублей на развлечение федеральных блогеров

Мэрия Перми организует пресс-тур для федеральных блогеров за 650 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение спа-комплекса входит в тур для блогеров (архивное фото) Фото:

Администрация Перми в конце мая намерена провести пресс-тур для федеральных журналистов и блогеров. Гостям покажут городские достопримечательности, отведут в SPA-зону «Пермских терм». В Пермь блогеры прилетят за счет бюджета города. Их поселят в четырехзвездочной гостинице и обеспечат питанием. За это мэрия готова заплатить 650 тысяч рублей, следует из документов на портале закупок.

«Заказчик — департамент экономики и промышленной политики администрации Перми. Организация и проведение пресс-тура. Стоимость — 650 тысяч рублей», — указано в карточке закупки.

В техническом задании говорится, что в туре, который состоится с 29 мая по 1 июня, должны принять участие до 12 человек. Это представители СМИ, блогеры, фотограф. Они посетят музей современного искусства PERMM, музей «Хохловка», спектакль одного из театров, а также «Пермские термы» с обязательным визитом в SPA зону. Для гостей проведут автобусные и пешеходные и велосипедные экскурсии. В ответ журналисты и блогеры должны будут написать на своих ресурсах отзывы о Перми.

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Администрация Перми в конце мая намерена провести пресс-тур для федеральных журналистов и блогеров. Гостям покажут городские достопримечательности, отведут в SPA-зону «Пермских терм». В Пермь блогеры прилетят за счет бюджета города. Их поселят в четырехзвездочной гостинице и обеспечат питанием. За это мэрия готова заплатить 650 тысяч рублей, следует из документов на портале закупок. «Заказчик — департамент экономики и промышленной политики администрации Перми. Организация и проведение пресс-тура. Стоимость — 650 тысяч рублей», — указано в карточке закупки. В техническом задании говорится, что в туре, который состоится с 29 мая по 1 июня, должны принять участие до 12 человек. Это представители СМИ, блогеры, фотограф. Они посетят музей современного искусства PERMM, музей «Хохловка», спектакль одного из театров, а также «Пермские термы» с обязательным визитом в SPA зону. Для гостей проведут автобусные и пешеходные и велосипедные экскурсии. В ответ журналисты и блогеры должны будут написать на своих ресурсах отзывы о Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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