В ХМАО обрушился спрос на покупку квартир

У жителей ХМАО упал интерес к покупке квартир из-за ужесточения ипотеки

19 марта 2024 в 08:44 Размер текста - 17 +

В Югре упал спрос на рынке недвижимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года упал спрос на рынке недвижимости. Риелторы отмечают снижение интереса югорчан к покупке квартир на фоне ужесточения условий ипотечного кредитования. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости из Сургута Денисом Кравцовым. «Снижение спроса чувствуется. В первую очередь, это связано с ужесточением условий ипотеки. Если говорить о госпрограмме, то сейчас ей можно воспользоваться один раз — одна ипотека в одни руки. По семейной ипотеке тоже изменили условия. Второй раз ее не так просто взять. Нужно, чтобы родился ребенок и погасить существующую ипотеку. И чтобы в дальнейшем покупать по семейной ипотеке, нужна квартира по площади больше предыдущей», — пояснил в разговоре с агентством Кравцов. Среди прочего, на снижение спроса повлияло и увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке. В конце 2023 года его повысили с 20 до 30%. А ключевая ставка Центробанка тогда выросла до 16% годовых. «Люди переключаются на другие виды жилья. Кто-то, например, начинает строиться по льготным программам в сегменте загородной недвижимости», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО ринулись приобретать квартиры в других регионах по особым условиям. В крупных российских городах застройщики начали активно предлагать беспроцентные рассрочки до сдачи домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года упал спрос на рынке недвижимости. Риелторы отмечают снижение интереса югорчан к покупке квартир на фоне ужесточения условий ипотечного кредитования. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости из Сургута Денисом Кравцовым. «Снижение спроса чувствуется. В первую очередь, это связано с ужесточением условий ипотеки. Если говорить о госпрограмме, то сейчас ей можно воспользоваться один раз — одна ипотека в одни руки. По семейной ипотеке тоже изменили условия. Второй раз ее не так просто взять. Нужно, чтобы родился ребенок и погасить существующую ипотеку. И чтобы в дальнейшем покупать по семейной ипотеке, нужна квартира по площади больше предыдущей», — пояснил в разговоре с агентством Кравцов. Среди прочего, на снижение спроса повлияло и увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке. В конце 2023 года его повысили с 20 до 30%. А ключевая ставка Центробанка тогда выросла до 16% годовых. «Люди переключаются на другие виды жилья. Кто-то, например, начинает строиться по льготным программам в сегменте загородной недвижимости», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО ринулись приобретать квартиры в других регионах по особым условиям. В крупных российских городах застройщики начали активно предлагать беспроцентные рассрочки до сдачи домов.