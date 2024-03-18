18 марта 2024

В ХМАО обрушился спрос на покупку квартир

У жителей ХМАО упал интерес к покупке квартир из-за ужесточения ипотеки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
В Югре упал спрос на рынке недвижимости Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года упал спрос на рынке недвижимости. Риелторы отмечают снижение интереса югорчан к покупке квартир на фоне ужесточения условий ипотечного кредитования. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости из Сургута Денисом Кравцовым.

«Снижение спроса чувствуется. В первую очередь, это связано с ужесточением условий ипотеки. Если говорить о госпрограмме, то сейчас ей можно воспользоваться один раз — одна ипотека в одни руки. По семейной ипотеке тоже изменили условия. Второй раз ее не так просто взять. Нужно, чтобы родился ребенок и погасить существующую ипотеку. И чтобы в дальнейшем покупать по семейной ипотеке, нужна квартира по площади больше предыдущей», — пояснил в разговоре с агентством Кравцов.

Среди прочего, на снижение спроса повлияло и увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке. В конце 2023 года его повысили с 20 до 30%. А ключевая ставка Центробанка тогда выросла до 16% годовых. «Люди переключаются на другие виды жилья. Кто-то, например, начинает строиться по льготным программам в сегменте загородной недвижимости», — добавляет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО ринулись приобретать квартиры в других регионах по особым условиям. В крупных российских городах застройщики начали активно предлагать беспроцентные рассрочки до сдачи домов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года упал спрос на рынке недвижимости. Риелторы отмечают снижение интереса югорчан к покупке квартир на фоне ужесточения условий ипотечного кредитования. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости из Сургута Денисом Кравцовым. «Снижение спроса чувствуется. В первую очередь, это связано с ужесточением условий ипотеки. Если говорить о госпрограмме, то сейчас ей можно воспользоваться один раз — одна ипотека в одни руки. По семейной ипотеке тоже изменили условия. Второй раз ее не так просто взять. Нужно, чтобы родился ребенок и погасить существующую ипотеку. И чтобы в дальнейшем покупать по семейной ипотеке, нужна квартира по площади больше предыдущей», — пояснил в разговоре с агентством Кравцов. Среди прочего, на снижение спроса повлияло и увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке. В конце 2023 года его повысили с 20 до 30%. А ключевая ставка Центробанка тогда выросла до 16% годовых. «Люди переключаются на другие виды жилья. Кто-то, например, начинает строиться по льготным программам в сегменте загородной недвижимости», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО ринулись приобретать квартиры в других регионах по особым условиям. В крупных российских городах застройщики начали активно предлагать беспроцентные рассрочки до сдачи домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...