Жители ХМАО ринулись скупать квартиры в других регионах по особой ипотеке

В ХМАО набирает популярность покупка жилья в других регионах с рассрочкой

06 марта 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

У югорчан набирает популярность покупка жилья в других регионах из-за особых рассрочек Фото: Денис Моргунов © URA.RU У жителей ХМАО набирает популярность покупка жилья в других регионах России, где застройщики начали активно предлагать беспроцентные рассрочки до сдачи домов. Во время строительства клиенты платят лишь фиксированные суммы, а полные ипотечные платежи начинают вносить, когда получают ключи от жилья. «Собрались переезжать из Югры и начали подыскивать жилье на новом месте. Остановились на новостройках. Выяснили, что некоторые застройщики сейчас предлагают до ввода дома платить только фиксированную сумму, которая идет в счет основного долга за квартиру. А когда получим ключи, уже можно будет платить обычные ежемесячные платежи с процентами по ипотеке. Неплохой вариант, если надо снимать квартиру и сильно не тратиться, пока достраивается дом. Мы в первую очередь смотрели на Питер, но, судя по всему, таких вариантов много и в других регионах», — рассказал URA.RU один из жителей Нижневартовска. Риелторы в свою очередь отмечают, что на фоне снижения одобряемости по льготным ипотекам и ужесточения условий кредитования так застройщики пытаются заинтересовать клиентов. «Однако это не массовая история, застройщики подходят к таким проектам индивидуально. Каждый из них нужно внимательно изучать и оценивать. При этом рынок становится более ориентированным на покупателя», — пояснили журналисту агентства риелторы компании «Этажи». Вместе с этим эксперты по недвижимости отмечают и риски подобных рассрочек. В первую очередь к моменту сдачи дома могут измениться ипотечные условия в банках. «Могут элементарно произойти изменения по льготной ипотеке с господдержкой (пока она действует до 1 июля 2024 года — прим. URA.RU), по которой человек захочет брать жилье. Или изменится первоначальный взнос. Риски необходимо осознавать, но это также хороший вариант. Больше он реализовывается в больших городах. Если рассматривать Сургут, то здесь такое не предлагают», — добавляет риелтор из Сургута Денис Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, в каких городах России жители ХМАО чаще всего покупают жилье. В лидерах оказались Санкт-Петербург, Москва и Тюмень. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У жителей ХМАО набирает популярность покупка жилья в других регионах России, где застройщики начали активно предлагать беспроцентные рассрочки до сдачи домов. Во время строительства клиенты платят лишь фиксированные суммы, а полные ипотечные платежи начинают вносить, когда получают ключи от жилья. «Собрались переезжать из Югры и начали подыскивать жилье на новом месте. Остановились на новостройках. Выяснили, что некоторые застройщики сейчас предлагают до ввода дома платить только фиксированную сумму, которая идет в счет основного долга за квартиру. А когда получим ключи, уже можно будет платить обычные ежемесячные платежи с процентами по ипотеке. Неплохой вариант, если надо снимать квартиру и сильно не тратиться, пока достраивается дом. Мы в первую очередь смотрели на Питер, но, судя по всему, таких вариантов много и в других регионах», — рассказал URA.RU один из жителей Нижневартовска. Риелторы в свою очередь отмечают, что на фоне снижения одобряемости по льготным ипотекам и ужесточения условий кредитования так застройщики пытаются заинтересовать клиентов. «Однако это не массовая история, застройщики подходят к таким проектам индивидуально. Каждый из них нужно внимательно изучать и оценивать. При этом рынок становится более ориентированным на покупателя», — пояснили журналисту агентства риелторы компании «Этажи». Вместе с этим эксперты по недвижимости отмечают и риски подобных рассрочек. В первую очередь к моменту сдачи дома могут измениться ипотечные условия в банках. «Могут элементарно произойти изменения по льготной ипотеке с господдержкой (пока она действует до 1 июля 2024 года — прим. URA.RU), по которой человек захочет брать жилье. Или изменится первоначальный взнос. Риски необходимо осознавать, но это также хороший вариант. Больше он реализовывается в больших городах. Если рассматривать Сургут, то здесь такое не предлагают», — добавляет риелтор из Сургута Денис Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, в каких городах России жители ХМАО чаще всего покупают жилье. В лидерах оказались Санкт-Петербург, Москва и Тюмень.