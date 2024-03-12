В Минтрансе РФ отметили скорость введения в эксплуатацию аэропорта Магнитогорска

12 марта 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Аэропорт Магнитогорска ввели в эксплуатацию с опережением сроков Фото: Илья Московец © URA.RU В Министерстве транспорта РФ оценили скорость введения в эксплуатацию аэропорта в Магнитогорске (Челябинская область). Как отметили в пресс-службе министерства, аэропорт возобновил работу с опережением сроков, что дало стимул для экономического развития региона. «В 2022—2023 годах ФКУ „Ространсмодернизация“ проведены работы в 20 региональных аэропортах. С опережением сроков введены в эксплуатацию новые взлетно-посадочные полосы в аэропортах Архангельск, Благовещенск и Магнитогорск», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Там отметили, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 13 аэропортов. Особое внимание будет уделено регионам Дальнего Востока, в том числе населенным пунктам, где аэропорт остается единственным видом транспортного сообщения. Реконструкция воздушной гавани в Магнитогорске длилась почти полгода: с июня по ноябрь 2023 года. В аэропорту привели в порядок взлетно-посадочные полосы.

В Министерстве транспорта РФ оценили скорость введения в эксплуатацию аэропорта в Магнитогорске (Челябинская область). Как отметили в пресс-службе министерства, аэропорт возобновил работу с опережением сроков, что дало стимул для экономического развития региона. «В 2022—2023 годах ФКУ „Ространсмодернизация“ проведены работы в 20 региональных аэропортах. С опережением сроков введены в эксплуатацию новые взлетно-посадочные полосы в аэропортах Архангельск, Благовещенск и Магнитогорск», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Там отметили, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 13 аэропортов. Особое внимание будет уделено регионам Дальнего Востока, в том числе населенным пунктам, где аэропорт остается единственным видом транспортного сообщения. Реконструкция воздушной гавани в Магнитогорске длилась почти полгода: с июня по ноябрь 2023 года. В аэропорту привели в порядок взлетно-посадочные полосы.