В Минтрансе РФ отметили скорость введения в эксплуатацию аэропорта Магнитогорска

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Пресс-выход Алексея Текслера в аэропорту. Магнитогорск, аэропорт, магнитогорск, ночь
Аэропорт Магнитогорска ввели в эксплуатацию с опережением сроков Фото:

В Министерстве транспорта РФ оценили скорость введения в эксплуатацию аэропорта в Магнитогорске (Челябинская область). Как отметили в пресс-службе министерства, аэропорт возобновил работу с опережением сроков, что дало стимул для экономического развития региона.

«В 2022—2023 годах ФКУ „Ространсмодернизация“ проведены работы в 20 региональных аэропортах. С опережением сроков введены в эксплуатацию новые взлетно-посадочные полосы в аэропортах Архангельск, Благовещенск и Магнитогорск», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.

Там отметили, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 13 аэропортов. Особое внимание будет уделено регионам Дальнего Востока, в том числе населенным пунктам, где аэропорт остается единственным видом транспортного сообщения.

Реконструкция воздушной гавани в Магнитогорске длилась почти полгода: с июня по ноябрь 2023 года. В аэропорту привели в порядок взлетно-посадочные полосы.

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В Министерстве транспорта РФ оценили скорость введения в эксплуатацию аэропорта в Магнитогорске (Челябинская область). Как отметили в пресс-службе министерства, аэропорт возобновил работу с опережением сроков, что дало стимул для экономического развития региона. «В 2022—2023 годах ФКУ „Ространсмодернизация“ проведены работы в 20 региональных аэропортах. С опережением сроков введены в эксплуатацию новые взлетно-посадочные полосы в аэропортах Архангельск, Благовещенск и Магнитогорск», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Там отметили, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 13 аэропортов. Особое внимание будет уделено регионам Дальнего Востока, в том числе населенным пунктам, где аэропорт остается единственным видом транспортного сообщения. Реконструкция воздушной гавани в Магнитогорске длилась почти полгода: с июня по ноябрь 2023 года. В аэропорту привели в порядок взлетно-посадочные полосы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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