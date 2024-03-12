Свитер из коллекции бренда SelSovet из Челябинска стали подделывать производители, выпускающие товары на маркетплейсах и китайских торговых площадках. Об этом сообщила креативный директор бренда Екатерина Варлакова в рамках встречи дизайнеров и правительства региона.
«Свитеры СССР (производство SelSovet — прим. автора), в них ходит вся страна, на всех маркетплейсах уже подделывают. Вот такими штуками и формируется ДНК бренда», — отметила Варлакова.
Fashion-аналитик Анна Глазкова отметила, что перешитые копии были замечены и на китайских торговых площадках. Согласно данным маркетплейсов, похожие на продукцию бренда свитеры действительно представлены в продаже других магазинов. Стоимость, состав ткани и цветовой ассортимент подобных изделий отличается от авторского производства.
На встрече уделили внимание ДНК стиля в Челябинске и регионе. Мнения экспертов и дизайнеров разделились. Варлакова считает, что на Южном Урале не сформирован уникальный почерк дизайнеров и задача представителей кластера его сформировать.
Встреча брендов и дизайнеров с правительством региона была проведена в рамках развития легкой промышленности и креативного кластера. Как заявили замгубернатора Иван Куцевляк и замдиректора по развитию креативных индустрий агентства международного сотрудничества Ирина Чиркова, в планах властей активная поддержка развития брендов региона. В областном центре также планируются модные показы и мероприятия в предстоящем сезоне.
В оригинальном свитере СССР на встречу пришла дизайнер Яна Федечкина
Свитер из коллекции бренда SelSovet из Челябинска стали подделывать производители, выпускающие товары на маркетплейсах и китайских торговых площадках. Об этом сообщила креативный директор бренда Екатерина Варлакова в рамках встречи дизайнеров и правительства региона. «Свитеры СССР (производство SelSovet — прим. автора), в них ходит вся страна, на всех маркетплейсах уже подделывают. Вот такими штуками и формируется ДНК бренда», — отметила Варлакова. Fashion-аналитик Анна Глазкова отметила, что перешитые копии были замечены и на китайских торговых площадках. Согласно данным маркетплейсов, похожие на продукцию бренда свитеры действительно представлены в продаже других магазинов. Стоимость, состав ткани и цветовой ассортимент подобных изделий отличается от авторского производства. На встрече уделили внимание ДНК стиля в Челябинске и регионе. Мнения экспертов и дизайнеров разделились. Варлакова считает, что на Южном Урале не сформирован уникальный почерк дизайнеров и задача представителей кластера его сформировать. Встреча брендов и дизайнеров с правительством региона была проведена в рамках развития легкой промышленности и креативного кластера. Как заявили замгубернатора Иван Куцевляк и замдиректора по развитию креативных индустрий агентства международного сотрудничества Ирина Чиркова, в планах властей активная поддержка развития брендов региона. В областном центре также планируются модные показы и мероприятия в предстоящем сезоне.