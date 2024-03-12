Кондитер продает кофейню в центре Перми спустя месяц после ее открытия

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Кофейня DUO в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, кофейня, чашка, кофемашина, кофе, кофейня дуо, duo coffee
В кафе можно выпить кофе, а также купить десерты или выпечку Фото:

Пермский кондитер Розалия Галимзянова решила продать кафе «Фелиция». Заведение открылось 12 февраля 2024 года, но хозяйка вынуждена передать свой бизнес из-за состояния здоровья. Об этом URA.RU рассказала предпринимательница.

«Продается кафе с цехом изготовления кондитерских и пекарских изделий в самом центре Перми. Стоимость бизнеса — 4,2 млн рублей. Это мое детище, которое хотелось бы передать тому, кто захочет его развивать», — рассказала кондитер корреспонденту агентства.

Пермячка добавила, что продолжит заниматься кофейней, пока не найдет покупателей. У нее в планах запустить доставку и начать проводить мероприятия для детей и взрослых. Кроме кафе Розалия Галимзянова является основателем школы кондитеров Felicia. Этот бизнес она продавать не планирует.

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Пермский кондитер Розалия Галимзянова решила продать кафе «Фелиция». Заведение открылось 12 февраля 2024 года, но хозяйка вынуждена передать свой бизнес из-за состояния здоровья. Об этом URA.RU рассказала предпринимательница. «Продается кафе с цехом изготовления кондитерских и пекарских изделий в самом центре Перми. Стоимость бизнеса — 4,2 млн рублей. Это мое детище, которое хотелось бы передать тому, кто захочет его развивать», — рассказала кондитер корреспонденту агентства. Пермячка добавила, что продолжит заниматься кофейней, пока не найдет покупателей. У нее в планах запустить доставку и начать проводить мероприятия для детей и взрослых. Кроме кафе Розалия Галимзянова является основателем школы кондитеров Felicia. Этот бизнес она продавать не планирует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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