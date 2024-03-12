Кондитер продает кофейню в центре Перми спустя месяц после ее открытия

Пермский кондитер Розалия Галимзянова решила продать кафе «Фелиция». Заведение открылось 12 февраля 2024 года, но хозяйка вынуждена передать свой бизнес из-за состояния здоровья. Об этом URA.RU рассказала предпринимательница.
«Продается кафе с цехом изготовления кондитерских и пекарских изделий в самом центре Перми. Стоимость бизнеса — 4,2 млн рублей. Это мое детище, которое хотелось бы передать тому, кто захочет его развивать», — рассказала кондитер корреспонденту агентства.
Пермячка добавила, что продолжит заниматься кофейней, пока не найдет покупателей. У нее в планах запустить доставку и начать проводить мероприятия для детей и взрослых. Кроме кафе Розалия Галимзянова является основателем школы кондитеров Felicia. Этот бизнес она продавать не планирует.
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