В ХМАО продают строительную компанию за 162 миллиона рублей

12 марта 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Имущество банкротной строительной компании из Нижневартовска продают за 160 миллионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске ХМАО продают имущество компании «СтройЭкоТэк» (СЭТ), которая находится в процессе банкротства. Начальная цена производственного комплекса предприятия на торгах — больше 160 млн рублей. «На торги выставлено имущество банкротной компании СЭТ: производственный комплекс с электроподстанцией, офисным зданием, железнодорожными путями и мостовым краном. Начальная цена на аукционе — 162 885 170 рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов. Предприятие находится в Северном промышленном районе города. Отдельно за 23 миллиона продается емкостный парк предприятия, состоящий из восьми стальных резервуаров, и недостроенное здание за 26 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) выставили на торги базу производственного обслуживания обанкротившейся компании «Радужный-Автотранс» по цене квартиры. Начальная цена имущества на аукционе составляла 7,5 миллиона рублей, но снизилась до 3,7 млн рублей.

В Нижневартовске ХМАО продают имущество компании «СтройЭкоТэк» (СЭТ), которая находится в процессе банкротства. Начальная цена производственного комплекса предприятия на торгах — больше 160 млн рублей. «На торги выставлено имущество банкротной компании СЭТ: производственный комплекс с электроподстанцией, офисным зданием, железнодорожными путями и мостовым краном. Начальная цена на аукционе — 162 885 170 рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов. Предприятие находится в Северном промышленном районе города. Отдельно за 23 миллиона продается емкостный парк предприятия, состоящий из восьми стальных резервуаров, и недостроенное здание за 26 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) выставили на торги базу производственного обслуживания обанкротившейся компании «Радужный-Автотранс» по цене квартиры. Начальная цена имущества на аукционе составляла 7,5 миллиона рублей, но снизилась до 3,7 млн рублей.