В ХМАО продают строительную компанию за 162 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная компания «ТАДК». Заозерный. Курган, строительство, стройка, ТАДК
Имущество банкротной строительной компании из Нижневартовска продают за 160 миллионов Фото:

В Нижневартовске ХМАО продают имущество компании «СтройЭкоТэк» (СЭТ), которая находится в процессе банкротства. Начальная цена производственного комплекса предприятия на торгах — больше 160 млн рублей.

«На торги выставлено имущество банкротной компании СЭТ: производственный комплекс с электроподстанцией, офисным зданием, железнодорожными путями и мостовым краном. Начальная цена на аукционе — 162 885 170 рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов.

Предприятие находится в Северном промышленном районе города. Отдельно за 23 миллиона продается емкостный парк предприятия, состоящий из восьми стальных резервуаров, и недостроенное здание за 26 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) выставили на торги базу производственного обслуживания обанкротившейся компании «Радужный-Автотранс» по цене квартиры. Начальная цена имущества на аукционе составляла 7,5 миллиона рублей, но снизилась до 3,7 млн рублей.

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В Нижневартовске ХМАО продают имущество компании «СтройЭкоТэк» (СЭТ), которая находится в процессе банкротства. Начальная цена производственного комплекса предприятия на торгах — больше 160 млн рублей. «На торги выставлено имущество банкротной компании СЭТ: производственный комплекс с электроподстанцией, офисным зданием, железнодорожными путями и мостовым краном. Начальная цена на аукционе — 162 885 170 рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов. Предприятие находится в Северном промышленном районе города. Отдельно за 23 миллиона продается емкостный парк предприятия, состоящий из восьми стальных резервуаров, и недостроенное здание за 26 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) выставили на торги базу производственного обслуживания обанкротившейся компании «Радужный-Автотранс» по цене квартиры. Начальная цена имущества на аукционе составляла 7,5 миллиона рублей, но снизилась до 3,7 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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