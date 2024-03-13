В мэрии Пыть-Яха объяснили причины задержки расселения дома с канализационной ямой в подвале

Мэрия Пыть-Яха (ХМАО) переносит срок расселения аварийного дома №15 с 2021 года из-за недостатка финансирования из округа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Финансирование мероприятий осуществляется в большей своей степени с участием доли финансирования из средств округа (с 2024 г. 91%). Самостоятельно муниципалитет не в состоянии решить проблему расселения аварийного фонда за счет местного бюджета, так как бюджет города является дотационным», — пояснили в мэрии Пыть-Яха. Перенос сроков расселения дома №15 связан с тем, что в период 2020 и 2021 годов на эти цели не было выделено финансирования в достаточном объеме.
Уточняется, что дом расселят в текущем году при наличии средств и подходящих жилых помещений для приобретения. Между тем, жильцы дома уже длительное время жалуются на зловоние из канализационной ямы в подвале дома — туда стекают отходы со всего здания. Помимо всего прочего, в конце февраля в одной из муниципальных квартир прорвало батарею. От кипятка пострадали стены строения и соседние квартиры.
Также URA.RU писало о том, что после коммунальной аварии в проблемном доме усилился невыносимый запах. По словам местных жителей, дело в мусоре, который продолжает гнить в муниципальной квартире, где произошел порыв батареи.
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