12 марта 2024

Челябинка нашла в квартире, доставшейся по наследству, гранату

© Служба новостей «URA.RU»
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Музейный комплекс Северская домна и трубопрокатный цех СТЗ. Полевской, лимонка, граната ф1
Наследницу квартиры ждал сюрприз в виде гранаты Фото:

Жительница Челябинска, зайдя 13 марта в квартиру, доставшуюся по наследству, обнаружила в ней предмет, похожий на гранату. Женщина вызвала полицию. Об этом ГКФюКГ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Женщина обратилась с полицию после того, как обнаружила предмет, похожий на гранату. Граната была охолощенная, опасности не представляла», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Чайковского на Северо-Западе. В настоящее время обстановка вокруг дома спокойная.

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Жительница Челябинска, зайдя 13 марта в квартиру, доставшуюся по наследству, обнаружила в ней предмет, похожий на гранату. Женщина вызвала полицию. Об этом ГКФюКГ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Женщина обратилась с полицию после того, как обнаружила предмет, похожий на гранату. Граната была охолощенная, опасности не представляла», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в одном из домов по улице Чайковского на Северо-Западе. В настоящее время обстановка вокруг дома спокойная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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