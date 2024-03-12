Происшествия Челябинка нашла в квартире, доставшейся по наследству, гранату 13 марта 2024 в 13:19 Размер текста - 17 + Наследницу квартиры ждал сюрприз в виде гранаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Челябинска, зайдя 13 марта в квартиру, доставшуюся по наследству, обнаружила в ней предмет, похожий на гранату. Женщина вызвала полицию. Об этом ГКФюКГ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Женщина обратилась с полицию после того, как обнаружила предмет, похожий на гранату. Граната была охолощенная, опасности не представляла», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в одном из домов по улице Чайковского на Северо-Западе. В настоящее время обстановка вокруг дома спокойная. Жительница Челябинска, зайдя 13 марта в квартиру, доставшуюся по наследству, обнаружила в ней предмет, похожий на гранату. Женщина вызвала полицию. Об этом ГКФюКГ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Женщина обратилась с полицию после того, как обнаружила предмет, похожий на гранату. Граната была охолощенная, опасности не представляла», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в одном из домов по улице Чайковского на Северо-Западе. В настоящее время обстановка вокруг дома спокойная. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям