Челябинка нашла в квартире, доставшейся по наследству, гранату

Наследницу квартиры ждал сюрприз в виде гранаты
Жительница Челябинска, зайдя 13 марта в квартиру, доставшуюся по наследству, обнаружила в ней предмет, похожий на гранату. Женщина вызвала полицию. Об этом ГКФюКГ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«Женщина обратилась с полицию после того, как обнаружила предмет, похожий на гранату. Граната была охолощенная, опасности не представляла», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в одном из домов по улице Чайковского на Северо-Западе. В настоящее время обстановка вокруг дома спокойная.
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