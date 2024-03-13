На площадке «Верхняя Салда» особой экономической зоны «Титановая долина» пустили в эксплуатацию железную дорогу. Инфраструктура создана по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Железнодорожная инфраструктура в Верхней Салде — это прорыв для этой площадки с точки зрения инвестиционной привлекательности и возможности ее дальнейшего развития. Она становится кратно интереснее как действующим резидентам, так и новым, с которыми сейчас ведутся переговоры», — сказал замгубернатора Дмитрий Ионин. Он добавил, что площадка станет частью проекта Куйвашева «Сухой порт».
По словам замначальника СвЖД по Нижнетагильскому участку Антона Казанцева, на сегодняшний день построено 12 станционных путей, 18 стрелочных переводов, новая станция «Промышленная», большая контейнерная площадка и подъездной путь к станции «Верхняя Салда». «Уже сам процесс строительства железной дороги помог нам привлечь в Верхнюю Салду несколько больших компаний, для которых важна логистика железнодорожным транспортом. Созданная железнодорожная инфраструктура — огромное конкурентное преимущество, которое мы будем использовать для работы с потенциальными инвесторами с крупными промышленными проектами», — отметил гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов.
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