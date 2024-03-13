Челябинский губернатор открыл в Сосновском районе ФОК и два детсада. Фото, видео

13 марта 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

В ФОКе спортом занимаются не только дети, но и взрослые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре Сосновского района селе Долгодеревенское. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «С открытием физкультурно-оздоровительного комплекса мы завершили работу по формированию крупного спортивного кластера в Сосновском районе. Здесь есть стадион „Олимп“ — один из самых лучших стадионов, где есть площадки для занятий спортом и зимой, и летом. Всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс позволяет завершить формирование этого спортивного кластера», — прокомментировал Текслер. По словам Текслера, ввод в строй ФОКа позволит увеличить охват населения, и в первую очередь детей, физической культурой и спортом. Часть секций передут в новые помещения, часть будут открыты заново. Помимо ФОКа, в Сосновском районе Текслер посетил два новых детских сада — в микрорайоне «Конфетти» в поселке Западный и в деревне Малиновка. Губернатор сообщил, что несмотря на то, что в целом в регионе проблема с детскими садами решена, в силу ввода новых микрорайонов прежде всего в Сосновском районе потребность в них остается. За последние несколько лет в области построено больше 60 детских садов, в том числе девять — в Сосновском районе. Также в районе продолжается возведение еще двух садиков в новых микрорайонах. Новый ФОК открылся в райцентре пригородного Сосновского района — селе Долгодеревенское Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ФОКе заниматься спортом можно будет и зитмой, и летом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Алексей Текслер принял участие в открытии в Сосновском районе двух детских садов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре Сосновского района селе Долгодеревенское. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «С открытием физкультурно-оздоровительного комплекса мы завершили работу по формированию крупного спортивного кластера в Сосновском районе. Здесь есть стадион „Олимп“ — один из самых лучших стадионов, где есть площадки для занятий спортом и зимой, и летом. Всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс позволяет завершить формирование этого спортивного кластера», — прокомментировал Текслер. По словам Текслера, ввод в строй ФОКа позволит увеличить охват населения, и в первую очередь детей, физической культурой и спортом. Часть секций передут в новые помещения, часть будут открыты заново. Помимо ФОКа, в Сосновском районе Текслер посетил два новых детских сада — в микрорайоне «Конфетти» в поселке Западный и в деревне Малиновка. Губернатор сообщил, что несмотря на то, что в целом в регионе проблема с детскими садами решена, в силу ввода новых микрорайонов прежде всего в Сосновском районе потребность в них остается. За последние несколько лет в области построено больше 60 детских садов, в том числе девять — в Сосновском районе. Также в районе продолжается возведение еще двух садиков в новых микрорайонах.