Челябинский губернатор открыл в Сосновском районе ФОК и два детсада. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сосновский район. Челябинск
В ФОКе спортом занимаются не только дети, но и взрослые Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре Сосновского района селе Долгодеревенское. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«С открытием физкультурно-оздоровительного комплекса мы завершили работу по формированию крупного спортивного кластера в Сосновском районе. Здесь есть стадион „Олимп“ — один из самых лучших стадионов, где есть площадки для занятий спортом и зимой, и летом. Всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс позволяет завершить формирование этого спортивного кластера», — прокомментировал Текслер.

По словам Текслера, ввод в строй ФОКа позволит увеличить охват населения, и в первую очередь детей, физической культурой и спортом. Часть секций передут в новые помещения, часть будут открыты заново.

Помимо ФОКа, в Сосновском районе Текслер посетил два новых детских сада — в микрорайоне «Конфетти» в поселке Западный и в деревне Малиновка. Губернатор сообщил, что несмотря на то, что в целом в регионе проблема с детскими садами решена, в силу ввода новых микрорайонов прежде всего в Сосновском районе потребность в них остается. За последние несколько лет в области построено больше 60 детских садов, в том числе девять — в Сосновском районе. Также в районе продолжается возведение еще двух садиков в новых микрорайонах.

Сосновский район. Челябинск
Новый ФОК открылся в райцентре пригородного Сосновского района — селе Долгодеревенское
Фото:
Сосновский район. Челябинск
В ФОКе заниматься спортом можно будет и зитмой, и летом
Фото:
Сосновский район. Челябинск
Алексей Текслер принял участие в открытии в Сосновском районе двух детских садов
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре Сосновского района селе Долгодеревенское. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «С открытием физкультурно-оздоровительного комплекса мы завершили работу по формированию крупного спортивного кластера в Сосновском районе. Здесь есть стадион „Олимп“ — один из самых лучших стадионов, где есть площадки для занятий спортом и зимой, и летом. Всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс позволяет завершить формирование этого спортивного кластера», — прокомментировал Текслер. По словам Текслера, ввод в строй ФОКа позволит увеличить охват населения, и в первую очередь детей, физической культурой и спортом. Часть секций передут в новые помещения, часть будут открыты заново. Помимо ФОКа, в Сосновском районе Текслер посетил два новых детских сада — в микрорайоне «Конфетти» в поселке Западный и в деревне Малиновка. Губернатор сообщил, что несмотря на то, что в целом в регионе проблема с детскими садами решена, в силу ввода новых микрорайонов прежде всего в Сосновском районе потребность в них остается. За последние несколько лет в области построено больше 60 детских садов, в том числе девять — в Сосновском районе. Также в районе продолжается возведение еще двух садиков в новых микрорайонах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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