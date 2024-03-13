Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре Сосновского района селе Долгодеревенское. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU.
«С открытием физкультурно-оздоровительного комплекса мы завершили работу по формированию крупного спортивного кластера в Сосновском районе. Здесь есть стадион „Олимп“ — один из самых лучших стадионов, где есть площадки для занятий спортом и зимой, и летом. Всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс позволяет завершить формирование этого спортивного кластера», — прокомментировал Текслер.
По словам Текслера, ввод в строй ФОКа позволит увеличить охват населения, и в первую очередь детей, физической культурой и спортом. Часть секций передут в новые помещения, часть будут открыты заново.
Помимо ФОКа, в Сосновском районе Текслер посетил два новых детских сада — в микрорайоне «Конфетти» в поселке Западный и в деревне Малиновка. Губернатор сообщил, что несмотря на то, что в целом в регионе проблема с детскими садами решена, в силу ввода новых микрорайонов прежде всего в Сосновском районе потребность в них остается. За последние несколько лет в области построено больше 60 детских садов, в том числе девять — в Сосновском районе. Также в районе продолжается возведение еще двух садиков в новых микрорайонах.
Новый ФОК открылся в райцентре пригородного Сосновского района — селе Долгодеревенское
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре Сосновского района селе Долгодеревенское. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «С открытием физкультурно-оздоровительного комплекса мы завершили работу по формированию крупного спортивного кластера в Сосновском районе. Здесь есть стадион „Олимп“ — один из самых лучших стадионов, где есть площадки для занятий спортом и зимой, и летом. Всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс позволяет завершить формирование этого спортивного кластера», — прокомментировал Текслер. По словам Текслера, ввод в строй ФОКа позволит увеличить охват населения, и в первую очередь детей, физической культурой и спортом. Часть секций передут в новые помещения, часть будут открыты заново. Помимо ФОКа, в Сосновском районе Текслер посетил два новых детских сада — в микрорайоне «Конфетти» в поселке Западный и в деревне Малиновка. Губернатор сообщил, что несмотря на то, что в целом в регионе проблема с детскими садами решена, в силу ввода новых микрорайонов прежде всего в Сосновском районе потребность в них остается. За последние несколько лет в области построено больше 60 детских садов, в том числе девять — в Сосновском районе. Также в районе продолжается возведение еще двух садиков в новых микрорайонах.