В Пермском крае будут судить капитана теплохода, на котором пострадал пассажир

13 марта 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Капитан допустил выход теплохода в рейс без подтрапной сетки Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Пермском крае будут судить капитана прогулочного теплохода. Его обвиняют в том, что на борту не было предохранительной подтрапной сетки, а из-за ее отсутствия пострадал один из пассажиров. «22 июля 2023 года обвиняемый на реке Кама в Перми допустил выход теплохода в рейс по экскурсионно-прогулочным маршрутам при отсутствии на борту предохранительной подтрапной сетки. В ходе высадки людей с борта один пассажир оступился на трапе и упал в пространство между бетонным причалом и теплоходом, получив тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России. Уточняется, что на 49-летнего капитана заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Ему может грозить до пяти лет принудительных работ или до десяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае будут судить капитана прогулочного теплохода. Его обвиняют в том, что на борту не было предохранительной подтрапной сетки, а из-за ее отсутствия пострадал один из пассажиров. «22 июля 2023 года обвиняемый на реке Кама в Перми допустил выход теплохода в рейс по экскурсионно-прогулочным маршрутам при отсутствии на борту предохранительной подтрапной сетки. В ходе высадки людей с борта один пассажир оступился на трапе и упал в пространство между бетонным причалом и теплоходом, получив тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России. Уточняется, что на 49-летнего капитана заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Ему может грозить до пяти лет принудительных работ или до десяти лет лишения свободы.