В Пермском крае будут судить капитана теплохода, на котором пострадал пассажир

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Капитан допустил выход теплохода в рейс без подтрапной сетки Фото:

В Пермском крае будут судить капитана прогулочного теплохода. Его обвиняют в том, что на борту не было предохранительной подтрапной сетки, а из-за ее отсутствия пострадал один из пассажиров.

«22 июля 2023 года обвиняемый на реке Кама в Перми допустил выход теплохода в рейс по экскурсионно-прогулочным маршрутам при отсутствии на борту предохранительной подтрапной сетки. В ходе высадки людей с борта один пассажир оступился на трапе и упал в пространство между бетонным причалом и теплоходом, получив тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Уточняется, что на 49-летнего капитана заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Ему может грозить до пяти лет принудительных работ или до десяти лет лишения свободы.

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В Пермском крае будут судить капитана прогулочного теплохода. Его обвиняют в том, что на борту не было предохранительной подтрапной сетки, а из-за ее отсутствия пострадал один из пассажиров. «22 июля 2023 года обвиняемый на реке Кама в Перми допустил выход теплохода в рейс по экскурсионно-прогулочным маршрутам при отсутствии на борту предохранительной подтрапной сетки. В ходе высадки людей с борта один пассажир оступился на трапе и упал в пространство между бетонным причалом и теплоходом, получив тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России. Уточняется, что на 49-летнего капитана заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Ему может грозить до пяти лет принудительных работ или до десяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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