Аналитики назвали вакансии в ХМАО с зарплатой от 200 тысяч рублей без опыта

В ХМАО высокую зарплату без опыта работы могут получать курьер аптек, водитель и менеджер. Работникам предлагают от 150 до 273 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter.
«В Сургуте ищут курьера аптек со свободным графиком. Работник сам может выбирать, сколько часов ему трудиться. Зарплату предлагают до 273 тысяч рублей. Помимо того, в этом же городе ищут водителя на личном автомобиле. Работодатель предлагает свободный график в любом удобном районе. Сотруднику предоставляется скидки на обслуживание авто и КАСКО. Зарплата от 185 до 242 тысяч рублей», — указано в объявлении.
В Нижневартовске водителю-экспедитору готовы платить от 181 до 226 тысяч рублей. График работы свободный, в удобном районе. Сотруднику нужно довозить заказ клиента из точки «А» в точку «Б». Подходит в качестве подработки.
В Сургуте нужен старший менеджер по доставке банковских продуктов Альфа-банка. Специалисту готовы платить от 160 тысяч рублей. В этом же городе ищут менеджера по продажам автомобилей. Заплату предлагают от 150 тысяч рублей.
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