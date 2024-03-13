Бастрыкин поручил проверить долгое расселение аварийного дома в Златоусте

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о длительном расселении аварийного дома в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что дом был построен в 1952 году. Здание признано аварийным в 2019 году, стены покрыты трещинами, перекрытия потолка рушатся, а капремонт либо расселение не проводятся.
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