13 марта 2024

Бастрыкин поручил проверить долгое расселение аварийного дома в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке расселения дома Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о длительном расселении аварийного дома в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что дом был построен в 1952 году. Здание признано аварийным в 2019 году, стены покрыты трещинами, перекрытия потолка рушатся, а капремонт либо расселение не проводятся.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о длительном расселении аварийного дома в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что дом был построен в 1952 году. Здание признано аварийным в 2019 году, стены покрыты трещинами, перекрытия потолка рушатся, а капремонт либо расселение не проводятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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