Любимый застройщик мэрии в ХМАО не нашел квартир для предвыборной викторины. Инсайд

Застройщик НСД не стал выступать спонсором предвыборной викторины в ХМАО

14 марта 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Властям Нижневартовска пришлось искать нового застройщика, спонсирующего викторину Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Крупнейший застройщик Нижневартовска впервые не смог представить квартиры для предвыборной викторины. Компания «Нижневартовскстройдеталь», многие годы выступавшая главным спонсором всех подарочных инициатив и закрывавшая план по вводу жилья, не нашла ни единого свободного помещения. В итоге, властям пришлось искать жилье у других строительных фирм. «Городские власти ищут новых застройщиков, но процесс этот не быстрый, и готовые квартиры по мановению волшебной палочки к выборам не появятся. НСД не смогла представить квартиры для викторины, и в итоге положение спас другой застройщик — „Гарант-Строй“», — сообщает инсайдер. В мэрии Нижневартовска не ответили на вопрос журналиста. На сайте компании размещена информация о продаже квартир в двух домах в 40 квартале города. В пресс-службу НСД направлен запрос. Представитель застройщика «Гарант-Строй» Кадырбек Шихшабеков подтвердил, что его предприятие предоставило три студии в ЖК «Белые ночи» на улице Лопарева площадью 25 кв. м. в качестве подарка для победителей викторины «Достижения Югры». Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО решили сохранить интригу о числе квартир, которые получат победители викторины. Известно, что пять будут разыграны в Сургуте, три — в Нефтеюганске, еще по одной — в Урае и Мегионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейший застройщик Нижневартовска впервые не смог представить квартиры для предвыборной викторины. Компания «Нижневартовскстройдеталь», многие годы выступавшая главным спонсором всех подарочных инициатив и закрывавшая план по вводу жилья, не нашла ни единого свободного помещения. В итоге, властям пришлось искать жилье у других строительных фирм. «Городские власти ищут новых застройщиков, но процесс этот не быстрый, и готовые квартиры по мановению волшебной палочки к выборам не появятся. НСД не смогла представить квартиры для викторины, и в итоге положение спас другой застройщик — „Гарант-Строй“», — сообщает инсайдер. В мэрии Нижневартовска не ответили на вопрос журналиста. На сайте компании размещена информация о продаже квартир в двух домах в 40 квартале города. В пресс-службу НСД направлен запрос. Представитель застройщика «Гарант-Строй» Кадырбек Шихшабеков подтвердил, что его предприятие предоставило три студии в ЖК «Белые ночи» на улице Лопарева площадью 25 кв. м. в качестве подарка для победителей викторины «Достижения Югры». Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО решили сохранить интригу о числе квартир, которые получат победители викторины. Известно, что пять будут разыграны в Сургуте, три — в Нефтеюганске, еще по одной — в Урае и Мегионе.