Организаторы предвыборной викторины в ХМАО до последнего держат интригу о числе квартир и машин для победителей. В положении об ее проведении эта информация отсутствует, операторы на горячей линии также не разглашают сведения. Тем не менее URA.RU от источников в муниципалитетах удалось узнать данные о подарках в крупных городах.
«В Сургуте разыграют пять квартир, в Нижневартовске и Нефтеюганске — по три. По одной квартире было приобретено у застройщиков в Урае и Мегионе. Но этот список городов далеко не полный. Говорят, что на весь регион пришла партия из 30 автомобилей Lada Vesta в одной из максимальных комплектаций. Общий подарочный фонд в Югре будет раскрыт уже после завершения президентских выборов», — рассказали инсайдеры.
Близкие к мэриям источники подтверждают данные о квартирах и машинах. Организатору мероприятия (им выступает «Открытый регион») направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что единороссы ХМАО, не ответившие на вопросы викторины, попали в группу риска. Руководство отделений использует максимум влияния, чтобы все депутаты и чиновники зарегистрировались на мероприятие.
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