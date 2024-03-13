Сколько квартир и машин можно выиграть в предвыборной викторине в ХМАО. Инсайд

Организаторы предвыборной викторины в ХМАО держат интригу о числе квартир

14 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО не спешат раскрывать число подарочных квартир для победителей викторины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Организаторы предвыборной викторины в ХМАО до последнего держат интригу о числе квартир и машин для победителей. В положении об ее проведении эта информация отсутствует, операторы на горячей линии также не разглашают сведения. Тем не менее URA.RU от источников в муниципалитетах удалось узнать данные о подарках в крупных городах. «В Сургуте разыграют пять квартир, в Нижневартовске и Нефтеюганске — по три. По одной квартире было приобретено у застройщиков в Урае и Мегионе. Но этот список городов далеко не полный. Говорят, что на весь регион пришла партия из 30 автомобилей Lada Vesta в одной из максимальных комплектаций. Общий подарочный фонд в Югре будет раскрыт уже после завершения президентских выборов», — рассказали инсайдеры. Близкие к мэриям источники подтверждают данные о квартирах и машинах. Организатору мероприятия (им выступает «Открытый регион») направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что единороссы ХМАО, не ответившие на вопросы викторины, попали в группу риска. Руководство отделений использует максимум влияния, чтобы все депутаты и чиновники зарегистрировались на мероприятие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы предвыборной викторины в ХМАО до последнего держат интригу о числе квартир и машин для победителей. В положении об ее проведении эта информация отсутствует, операторы на горячей линии также не разглашают сведения. Тем не менее URA.RU от источников в муниципалитетах удалось узнать данные о подарках в крупных городах. «В Сургуте разыграют пять квартир, в Нижневартовске и Нефтеюганске — по три. По одной квартире было приобретено у застройщиков в Урае и Мегионе. Но этот список городов далеко не полный. Говорят, что на весь регион пришла партия из 30 автомобилей Lada Vesta в одной из максимальных комплектаций. Общий подарочный фонд в Югре будет раскрыт уже после завершения президентских выборов», — рассказали инсайдеры. Близкие к мэриям источники подтверждают данные о квартирах и машинах. Организатору мероприятия (им выступает «Открытый регион») направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что единороссы ХМАО, не ответившие на вопросы викторины, попали в группу риска. Руководство отделений использует максимум влияния, чтобы все депутаты и чиновники зарегистрировались на мероприятие.