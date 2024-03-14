Российские силы продвинулись в районе Работино

15 марта 2024 в 07:31 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются подтягивать подкрепление в Работино, но их бойцы не такие сильные, как ВС РФ, заявил оператор БПЛА Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ продвинулись на территории села Работино. Российская армия использует беспилотники, чтобы наносить удары по ВСУ перед штурмовыми действиями. Об этом сообщает оператор БПЛА 70-го полка с позывным «Доктор». «Обстановка стабильно напряженная, потихоньку продавливаем противника на различных подступах к Работино, вокруг него. В воздухе очень большое количество БПЛА — как разведывательных, так и ударных дронов», — передает РИА Новости слова «Доктора». Он отметил, что с помощью беспилотников удается продавить ВСУ и ликвидировать их пехоту. После этого происходит зачистка территории и закрепление на рубежах. Кроме того, оператор БПЛА уточнил, что беспилотники, которые применяют в зоне конфликта, постоянно развиваются. Появляются новые приспособления и технологии, которые увеличивают эффективность и дальность действия БПЛА. Военный добавил, что украинская армия пытается подтягивать подкрепление в Работино. Однако качество их бойцов оставляет желать лучшего. Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что армия России прорвала оборону ВСУ на нескольких участках в Запорожской области. В частности, ВС РФ продвинулись в Работино, на ореховском и времевском направлениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ продвинулись на территории села Работино. Российская армия использует беспилотники, чтобы наносить удары по ВСУ перед штурмовыми действиями. Об этом сообщает оператор БПЛА 70-го полка с позывным «Доктор». «Обстановка стабильно напряженная, потихоньку продавливаем противника на различных подступах к Работино, вокруг него. В воздухе очень большое количество БПЛА — как разведывательных, так и ударных дронов», — передает РИА Новости слова «Доктора». Он отметил, что с помощью беспилотников удается продавить ВСУ и ликвидировать их пехоту. После этого происходит зачистка территории и закрепление на рубежах. Кроме того, оператор БПЛА уточнил, что беспилотники, которые применяют в зоне конфликта, постоянно развиваются. Появляются новые приспособления и технологии, которые увеличивают эффективность и дальность действия БПЛА. Военный добавил, что украинская армия пытается подтягивать подкрепление в Работино. Однако качество их бойцов оставляет желать лучшего. Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что армия России прорвала оборону ВСУ на нескольких участках в Запорожской области. В частности, ВС РФ продвинулись в Работино, на ореховском и времевском направлениях.