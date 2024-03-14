Российские силы продвинулись в районе Работино

ВС РФ продвинулись на территории села Работино. Российская армия использует беспилотники, чтобы наносить удары по ВСУ перед штурмовыми действиями. Об этом сообщает оператор БПЛА 70-го полка с позывным «Доктор».
«Обстановка стабильно напряженная, потихоньку продавливаем противника на различных подступах к Работино, вокруг него. В воздухе очень большое количество БПЛА — как разведывательных, так и ударных дронов», — передает РИА Новости слова «Доктора». Он отметил, что с помощью беспилотников удается продавить ВСУ и ликвидировать их пехоту. После этого происходит зачистка территории и закрепление на рубежах.
Кроме того, оператор БПЛА уточнил, что беспилотники, которые применяют в зоне конфликта, постоянно развиваются. Появляются новые приспособления и технологии, которые увеличивают эффективность и дальность действия БПЛА. Военный добавил, что украинская армия пытается подтягивать подкрепление в Работино. Однако качество их бойцов оставляет желать лучшего.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что армия России прорвала оборону ВСУ на нескольких участках в Запорожской области. В частности, ВС РФ продвинулись в Работино, на ореховском и времевском направлениях.
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