Армия России прорвала оборону Вооруженных сил Украины на нескольких участках фронта в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области. Это Ореховское направление, в районе села Работино, Времевское направление — и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах», — заявил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось что главком украинской армии Александр Сырский выразил обеспокоенность активизацией войск РФ на некоторых участках фронта, а также из-за риска прорыва обороны ВСУ. Недавно Рогов сообщил, что российские бойцы превентивно уничтожают новую линию обороны сил Украины, пишет RT.
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