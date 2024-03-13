Рогов: российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области

13 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

ВС России прорвали оборону ВСУ на некоторых участках в зоне СВО, заявил Владимир Рогов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России прорвала оборону Вооруженных сил Украины на нескольких участках фронта в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области. Это Ореховское направление, в районе села Работино, Времевское направление — и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах», — заявил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Ранее сообщалось что главком украинской армии Александр Сырский выразил обеспокоенность активизацией войск РФ на некоторых участках фронта, а также из-за риска прорыва обороны ВСУ. Недавно Рогов сообщил, что российские бойцы превентивно уничтожают новую линию обороны сил Украины, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России прорвала оборону Вооруженных сил Украины на нескольких участках фронта в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области. Это Ореховское направление, в районе села Работино, Времевское направление — и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах», — заявил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Ранее сообщалось что главком украинской армии Александр Сырский выразил обеспокоенность активизацией войск РФ на некоторых участках фронта, а также из-за риска прорыва обороны ВСУ. Недавно Рогов сообщил, что российские бойцы превентивно уничтожают новую линию обороны сил Украины, пишет RT.