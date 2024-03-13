Рогов: российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области

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ВС России прорвали оборону ВСУ на некоторых участках в зоне СВО, заявил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России прорвала оборону Вооруженных сил Украины на нескольких участках фронта в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области. Это Ореховское направление, в районе села Работино, Времевское направление — и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах», — заявил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось что главком украинской армии Александр Сырский выразил обеспокоенность активизацией войск РФ на некоторых участках фронта, а также из-за риска прорыва обороны ВСУ. Недавно Рогов сообщил, что российские бойцы превентивно уничтожают новую линию обороны сил Украины, пишет RT.

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Армия России прорвала оборону Вооруженных сил Украины на нескольких участках фронта в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области. Это Ореховское направление, в районе села Работино, Времевское направление — и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах», — заявил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Ранее сообщалось что главком украинской армии Александр Сырский выразил обеспокоенность активизацией войск РФ на некоторых участках фронта, а также из-за риска прорыва обороны ВСУ. Недавно Рогов сообщил, что российские бойцы превентивно уничтожают новую линию обороны сил Украины, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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