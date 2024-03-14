В Челябинске пропала девочка-подросток. Фото

15 марта 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Девочка ушла с указанного адреса 14 марта Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске на улице Мира пропала 15-летняя девочка. Об этом 15 марта сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС». «Подросток Карина Мигранова 2008 года рождения пропала 14 марта. Ушла с адреса Мира,100А, и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте». Девочка была одета в черные джинсы и безрукавку. Ее рост 160 сантиметров, у девушки короткие волосы ниже плеч и карие глаза. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться по указанным номерам телефона фото: паблик »«Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск»» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-40198941_22022 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на улице Мира пропала 15-летняя девочка. Об этом 15 марта сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС». «Подросток Карина Мигранова 2008 года рождения пропала 14 марта. Ушла с адреса Мира,100А, и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте». Девочка была одета в черные джинсы и безрукавку. Ее рост 160 сантиметров, у девушки короткие волосы ниже плеч и карие глаза.