14 марта 2024

В Челябинске пропала девочка-подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с молодой сценаристкой и режиссеркой Софьей Косажевской. Екатеринбург, девушка, подросток, силуэт, косажевская софья
Девочка ушла с указанного адреса 14 марта Фото:

В Челябинске на улице Мира пропала 15-летняя девочка. Об этом 15 марта сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».

«Подросток Карина Мигранова 2008 года рождения пропала 14 марта. Ушла с адреса Мира,100А, и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».

Девочка была одета в черные джинсы и безрукавку. Ее рост 160 сантиметров, у девушки короткие волосы ниже плеч и карие глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться по указанным номерам телефона
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться по указанным номерам телефона

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на улице Мира пропала 15-летняя девочка. Об этом 15 марта сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС». «Подросток Карина Мигранова 2008 года рождения пропала 14 марта. Ушла с адреса Мира,100А, и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте». Девочка была одета в черные джинсы и безрукавку. Ее рост 160 сантиметров, у девушки короткие волосы ниже плеч и карие глаза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...