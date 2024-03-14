Девочка ушла с указанного адреса 14 марта
В Челябинске на улице Мира пропала 15-летняя девочка. Об этом 15 марта сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».
«Подросток Карина Мигранова 2008 года рождения пропала 14 марта. Ушла с адреса Мира,100А, и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».
Девочка была одета в черные джинсы и безрукавку. Ее рост 160 сантиметров, у девушки короткие волосы ниже плеч и карие глаза.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться по указанным номерам телефона
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