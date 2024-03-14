14 марта 2024

Челябинских сварщиков за три месяца обучат профессии на 3D-тренажере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский компрессорный завод. Челябинск, сварщик, рабочий
Будущие сварщики получат новую специальность в условиях реального производства Фото:

Сварщиков и слесарей-ремонтников на заводе «СПК-Чимолаи» в Челябинске будут обучать за три месяца с помощью 3D-тренажера. Как рассказала замдиректора группы «Конар» (в чью структуру выходит предприятие) Елена Соколова, стартовала работа нового учебно-лабораторного корпуса.

«С нуля разработали проект всех необходимых помещений, выполнили ремонт, закупили мебель, технику и часть необходимого оборудования. В его числе есть сварочный тренажер и 3D-стол, на которых слесари-ремонтники и сварщики будут отрабатывать навыки», — пояснила Соколова.

Группу из 13 человек, будущих сварщиков, уже обучают. Практические навыки отрабатывают в лаборатории сварки и ремонтно-слесарных работ, которую открыли первой. Учебные аудитории разместились в учебном центре компании.

В настоящее время продолжают оснащать еще несколько лабораторий и учебных классов. Будут открыты лаборатории динамических машин, подъемных сооружений, учебный класс металлургического передела. В планах есть открытие учебно-производственного участка для практического обучения операторов и наладчиков станков с программным управлением.

На предприятии отметили, что занятия также проходят в цехах. Такой подход позволяет освоить профессию, используя настоящие станки и аппараты.

Будущие сварщики получают навыки с применением 3D-тренажера
Будущие сварщики получают навыки с применением 3D-тренажера
Фото:

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Сварщиков и слесарей-ремонтников на заводе «СПК-Чимолаи» в Челябинске будут обучать за три месяца с помощью 3D-тренажера. Как рассказала замдиректора группы «Конар» (в чью структуру выходит предприятие) Елена Соколова, стартовала работа нового учебно-лабораторного корпуса. «С нуля разработали проект всех необходимых помещений, выполнили ремонт, закупили мебель, технику и часть необходимого оборудования. В его числе есть сварочный тренажер и 3D-стол, на которых слесари-ремонтники и сварщики будут отрабатывать навыки», — пояснила Соколова. Группу из 13 человек, будущих сварщиков, уже обучают. Практические навыки отрабатывают в лаборатории сварки и ремонтно-слесарных работ, которую открыли первой. Учебные аудитории разместились в учебном центре компании. В настоящее время продолжают оснащать еще несколько лабораторий и учебных классов. Будут открыты лаборатории динамических машин, подъемных сооружений, учебный класс металлургического передела. В планах есть открытие учебно-производственного участка для практического обучения операторов и наладчиков станков с программным управлением. На предприятии отметили, что занятия также проходят в цехах. Такой подход позволяет освоить профессию, используя настоящие станки и аппараты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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