Челябинских сварщиков за три месяца обучат профессии на 3D-тренажере. Фото

15 марта 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Будущие сварщики получат новую специальность в условиях реального производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сварщиков и слесарей-ремонтников на заводе «СПК-Чимолаи» в Челябинске будут обучать за три месяца с помощью 3D-тренажера. Как рассказала замдиректора группы «Конар» (в чью структуру выходит предприятие) Елена Соколова, стартовала работа нового учебно-лабораторного корпуса. «С нуля разработали проект всех необходимых помещений, выполнили ремонт, закупили мебель, технику и часть необходимого оборудования. В его числе есть сварочный тренажер и 3D-стол, на которых слесари-ремонтники и сварщики будут отрабатывать навыки», — пояснила Соколова. Группу из 13 человек, будущих сварщиков, уже обучают. Практические навыки отрабатывают в лаборатории сварки и ремонтно-слесарных работ, которую открыли первой. Учебные аудитории разместились в учебном центре компании. В настоящее время продолжают оснащать еще несколько лабораторий и учебных классов. Будут открыты лаборатории динамических машин, подъемных сооружений, учебный класс металлургического передела. В планах есть открытие учебно-производственного участка для практического обучения операторов и наладчиков станков с программным управлением. На предприятии отметили, что занятия также проходят в цехах. Такой подход позволяет освоить профессию, используя настоящие станки и аппараты. Будущие сварщики получают навыки с применением 3D-тренажера Фото: пресс-служба группы «Конар» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сварщиков и слесарей-ремонтников на заводе «СПК-Чимолаи» в Челябинске будут обучать за три месяца с помощью 3D-тренажера. Как рассказала замдиректора группы «Конар» (в чью структуру выходит предприятие) Елена Соколова, стартовала работа нового учебно-лабораторного корпуса. «С нуля разработали проект всех необходимых помещений, выполнили ремонт, закупили мебель, технику и часть необходимого оборудования. В его числе есть сварочный тренажер и 3D-стол, на которых слесари-ремонтники и сварщики будут отрабатывать навыки», — пояснила Соколова. Группу из 13 человек, будущих сварщиков, уже обучают. Практические навыки отрабатывают в лаборатории сварки и ремонтно-слесарных работ, которую открыли первой. Учебные аудитории разместились в учебном центре компании. В настоящее время продолжают оснащать еще несколько лабораторий и учебных классов. Будут открыты лаборатории динамических машин, подъемных сооружений, учебный класс металлургического передела. В планах есть открытие учебно-производственного участка для практического обучения операторов и наладчиков станков с программным управлением. На предприятии отметили, что занятия также проходят в цехах. Такой подход позволяет освоить профессию, используя настоящие станки и аппараты.