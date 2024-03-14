14 марта 2024

В Перми налоговый инспектор попался на торговле секретными документами

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, документы, папка, совершенно секретно, тайна
За документы инспектор брал взятки Фото:

В Перми налоговый инспектор торговал документами, которые содержали налоговую тайну. На этом он успел заработать 75 тысяч рублей, пока его не поймали, рассказали в прокуратуре.

«Обладая доступом к базе данных, незаконно сформировал и распечатал документы, содержащие сведения, составляющие налоговую тайну. В последующем документы за денежное вознаграждение передавались третьим лицам. Общая сумма взяток составила 75 тысяч рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Незаконной деятельностью налоговый инспектор занимался с сентября 2021-го по апрель 2022 года. Суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в налоговых органах.

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В Перми налоговый инспектор торговал документами, которые содержали налоговую тайну. На этом он успел заработать 75 тысяч рублей, пока его не поймали, рассказали в прокуратуре. «Обладая доступом к базе данных, незаконно сформировал и распечатал документы, содержащие сведения, составляющие налоговую тайну. В последующем документы за денежное вознаграждение передавались третьим лицам. Общая сумма взяток составила 75 тысяч рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Незаконной деятельностью налоговый инспектор занимался с сентября 2021-го по апрель 2022 года. Суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в налоговых органах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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