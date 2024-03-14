В Перми налоговый инспектор попался на торговле секретными документами

15 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

За документы инспектор брал взятки Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми налоговый инспектор торговал документами, которые содержали налоговую тайну. На этом он успел заработать 75 тысяч рублей, пока его не поймали, рассказали в прокуратуре. «Обладая доступом к базе данных, незаконно сформировал и распечатал документы, содержащие сведения, составляющие налоговую тайну. В последующем документы за денежное вознаграждение передавались третьим лицам. Общая сумма взяток составила 75 тысяч рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Незаконной деятельностью налоговый инспектор занимался с сентября 2021-го по апрель 2022 года. Суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в налоговых органах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми налоговый инспектор торговал документами, которые содержали налоговую тайну. На этом он успел заработать 75 тысяч рублей, пока его не поймали, рассказали в прокуратуре. «Обладая доступом к базе данных, незаконно сформировал и распечатал документы, содержащие сведения, составляющие налоговую тайну. В последующем документы за денежное вознаграждение передавались третьим лицам. Общая сумма взяток составила 75 тысяч рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Незаконной деятельностью налоговый инспектор занимался с сентября 2021-го по апрель 2022 года. Суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в налоговых органах.