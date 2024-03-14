В Перми налоговый инспектор попался на торговле секретными документами

В Перми налоговый инспектор торговал документами, которые содержали налоговую тайну. На этом он успел заработать 75 тысяч рублей, пока его не поймали, рассказали в прокуратуре.
«Обладая доступом к базе данных, незаконно сформировал и распечатал документы, содержащие сведения, составляющие налоговую тайну. В последующем документы за денежное вознаграждение передавались третьим лицам. Общая сумма взяток составила 75 тысяч рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
Незаконной деятельностью налоговый инспектор занимался с сентября 2021-го по апрель 2022 года. Суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в налоговых органах.
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