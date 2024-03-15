В СИЗО Челябинской области могут проголосовать 2166 арестованных избирателей

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Пресс-конференция Юлии Сударенко. Челябинск, сударенко юлия
Юлия Сударенко в первый день выборов посетила СИЗО Фото:

В следственных изоляторах Челябинской области могут проголосовать 2166 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. Об этом после посещения следственных изоляторов №1 и №3 города Челябинска в своем telegram-канале 15 марта сообщила омбудсмен по региону Юлия Сударенко.

«С самого утра работаем на избирательных участках в учреждениях закрытого типа. Голосование организовано в соответствии с избирательным законодательством. В следственных изоляторах Челябинской области могут реализовать свое избирательное право 2166 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей». — сообщила Сударенко.

Она добавила, что посещала изоляторы посещали совместно с начальником ГУФСИН России по региону Игорем Третьяковым и членами общественной наблюдательной комиссии. Помимо этого, в дни голосования сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области и члены ОНК посетят СИЗО в Златоусте и Магнитогорске, а также изоляторы временного содержания и специальные приемники для административно задержанных.

Сударенко добавила, что кроме СИЗО посетила Челябинский психоневрологический интернат. Из 215 проживающих в интернате 18 дееспособны, и все они воспользовались своим избирательным правом.

Омбудсмен и начальник регионального ГУФСИН наблюдают за ходом голосования в следственном изоляторе
Омбудсмен и начальник регионального ГУФСИН наблюдают за ходом голосования в следственном изоляторе
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В следственных изоляторах Челябинской области могут проголосовать 2166 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. Об этом после посещения следственных изоляторов №1 и №3 города Челябинска в своем telegram-канале 15 марта сообщила омбудсмен по региону Юлия Сударенко. «С самого утра работаем на избирательных участках в учреждениях закрытого типа. Голосование организовано в соответствии с избирательным законодательством. В следственных изоляторах Челябинской области могут реализовать свое избирательное право 2166 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей». — сообщила Сударенко. Она добавила, что посещала изоляторы посещали совместно с начальником ГУФСИН России по региону Игорем Третьяковым и членами общественной наблюдательной комиссии. Помимо этого, в дни голосования сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области и члены ОНК посетят СИЗО в Златоусте и Магнитогорске, а также изоляторы временного содержания и специальные приемники для административно задержанных. Сударенко добавила, что кроме СИЗО посетила Челябинский психоневрологический интернат. Из 215 проживающих в интернате 18 дееспособны, и все они воспользовались своим избирательным правом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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