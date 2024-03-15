В СИЗО Челябинской области могут проголосовать 2166 арестованных избирателей

15 марта 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Юлия Сударенко в первый день выборов посетила СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В следственных изоляторах Челябинской области могут проголосовать 2166 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. Об этом после посещения следственных изоляторов №1 и №3 города Челябинска в своем telegram-канале 15 марта сообщила омбудсмен по региону Юлия Сударенко. «С самого утра работаем на избирательных участках в учреждениях закрытого типа. Голосование организовано в соответствии с избирательным законодательством. В следственных изоляторах Челябинской области могут реализовать свое избирательное право 2166 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей». — сообщила Сударенко. Она добавила, что посещала изоляторы посещали совместно с начальником ГУФСИН России по региону Игорем Третьяковым и членами общественной наблюдательной комиссии. Помимо этого, в дни голосования сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области и члены ОНК посетят СИЗО в Златоусте и Магнитогорске, а также изоляторы временного содержания и специальные приемники для административно задержанных. Сударенко добавила, что кроме СИЗО посетила Челябинский психоневрологический интернат. Из 215 проживающих в интернате 18 дееспособны, и все они воспользовались своим избирательным правом. Омбудсмен и начальник регионального ГУФСИН наблюдают за ходом голосования в следственном изоляторе Фото: telegram-канал Юлии Сударенко Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В следственных изоляторах Челябинской области могут проголосовать 2166 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. Об этом после посещения следственных изоляторов №1 и №3 города Челябинска в своем telegram-канале 15 марта сообщила омбудсмен по региону Юлия Сударенко. «С самого утра работаем на избирательных участках в учреждениях закрытого типа. Голосование организовано в соответствии с избирательным законодательством. В следственных изоляторах Челябинской области могут реализовать свое избирательное право 2166 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей». — сообщила Сударенко. Она добавила, что посещала изоляторы посещали совместно с начальником ГУФСИН России по региону Игорем Третьяковым и членами общественной наблюдательной комиссии. Помимо этого, в дни голосования сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области и члены ОНК посетят СИЗО в Златоусте и Магнитогорске, а также изоляторы временного содержания и специальные приемники для административно задержанных. Сударенко добавила, что кроме СИЗО посетила Челябинский психоневрологический интернат. Из 215 проживающих в интернате 18 дееспособны, и все они воспользовались своим избирательным правом.