В СИЗО Челябинской области могут проголосовать 2166 арестованных избирателей

В следственных изоляторах Челябинской области могут проголосовать 2166 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. Об этом после посещения следственных изоляторов №1 и №3 города Челябинска в своем telegram-канале 15 марта сообщила омбудсмен по региону Юлия Сударенко.
«С самого утра работаем на избирательных участках в учреждениях закрытого типа. Голосование организовано в соответствии с избирательным законодательством. В следственных изоляторах Челябинской области могут реализовать свое избирательное право 2166 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей». — сообщила Сударенко.
Она добавила, что посещала изоляторы посещали совместно с начальником ГУФСИН России по региону Игорем Третьяковым и членами общественной наблюдательной комиссии. Помимо этого, в дни голосования сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области и члены ОНК посетят СИЗО в Златоусте и Магнитогорске, а также изоляторы временного содержания и специальные приемники для административно задержанных.
Сударенко добавила, что кроме СИЗО посетила Челябинский психоневрологический интернат. Из 215 проживающих в интернате 18 дееспособны, и все они воспользовались своим избирательным правом.
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