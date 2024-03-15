Челябинскую область к концу недели накроет смог

В семи городах Челябинской области смог продержится в атмосфере с 17 по 18 марта. О том, что неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени объявлены в областном центре, URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС).
«В Челябинске с 5:00 17 марта до 19:00 18 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. Причина — слабый ветер и инверсия», — сообщили в ЕДДС.
В челябинском ЦГМС уточнили, что НМУ первой степени объявлено также в Магнитогорске, Карабше, Коркино, Сатке, Аше и Златоусте. В то же время отдельным предприятиям региона объявят предупреждение. Прогноз классифицировали как НМУ первой степени.
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