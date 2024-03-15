Челябинскую область к концу недели накроет смог

112: в Челябинске режим НМУ объявлен 17 и 18 марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог, НМУ. Челябинск, дым, зима, смог, нму, климат, неблагоприятные метеоусловия, мороз
Смог продержится в Челябинской области до вечера 18 марта Фото:

В семи городах Челябинской области смог продержится в атмосфере с 17 по 18 марта. О том, что неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени объявлены в областном центре, URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС).

«В Челябинске с 5:00 17 марта до 19:00 18 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. Причина — слабый ветер и инверсия», — сообщили в ЕДДС.

В челябинском ЦГМС уточнили, что НМУ первой степени объявлено также в Магнитогорске, Карабше, Коркино, Сатке, Аше и Златоусте. В то же время отдельным предприятиям региона объявят предупреждение. Прогноз классифицировали как НМУ первой степени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В семи городах Челябинской области смог продержится в атмосфере с 17 по 18 марта. О том, что неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени объявлены в областном центре, URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС). «В Челябинске с 5:00 17 марта до 19:00 18 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. Причина — слабый ветер и инверсия», — сообщили в ЕДДС. В челябинском ЦГМС уточнили, что НМУ первой степени объявлено также в Магнитогорске, Карабше, Коркино, Сатке, Аше и Златоусте. В то же время отдельным предприятиям региона объявят предупреждение. Прогноз классифицировали как НМУ первой степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...