Власти Краснокамска не смогли продать гостиницу, в которой живут люди

В городе Краснокамск Пермского края власти не смогли продать гостиницу из-за того, что в ней живут люди. Объект был включен в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023 год. Отчет о его реализации представлен на сайте думы Краснокамского округа.
«Утвердить отчет о реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества Краснокамского городского округа за 2023 год», — говорится в документе. Из него следует, что на продажу предполагалось выставить 100% долей в уставном капитале ООО «Гостиница «Кама».
Гостиница, построенная в 1962 году, расположена на проспекте Мира, 18. Сейчас в ней проживают четыре семьи, Администрация Краснокамска пытается через суд добиться их выселения, рассказала агентству URA.RU краснокамская журналистка Татьяна Холодницкая. По ее словам, на актив ранее находились потенциальные покупатели.
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