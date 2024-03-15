Власти Краснокамска не смогли продать гостиницу, в которой живут люди

В гостинице проживают несколько семей (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В городе Краснокамск Пермского края власти не смогли продать гостиницу из-за того, что в ней живут люди. Объект был включен в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023 год. Отчет о его реализации представлен на сайте думы Краснокамского округа.

«Утвердить отчет о реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества Краснокамского городского округа за 2023 год», — говорится в документе. Из него следует, что на продажу предполагалось выставить 100% долей в уставном капитале ООО «Гостиница «Кама».

Гостиница, построенная в 1962 году, расположена на проспекте Мира, 18. Сейчас в ней проживают четыре семьи, Администрация Краснокамска пытается через суд добиться их выселения, рассказала агентству URA.RU краснокамская журналистка Татьяна Холодницкая. По ее словам, на актив ранее находились потенциальные покупатели.