Заключенные из ХМАО проголосовали на выборах президента России

В учреждениях принудительного содержания Югры в первый день выборов президента России проголосовало 433 заключенных СИЗО Нижневартовска и 22 пациента психиатрической больницы Урая. Информацию об этом разместили в группе Общественной наблюдательной комиссии ХМАО.
«В первый день голосования 15 марта выборы состоялись в СИЗО-1 г. Нижневартовска. За ходом голосования наблюдали члены ОНК Эдуард Гиниатуллин и Николай Туманов. Всего проголосовало 433 человека из числа обвиняемых и подозреваемых, имеющих избирательные права», — сообщили в публикации в соцсети. Кроме того, член ОНК проследил за ходом голосования в изоляторе временного содержания, а также в психиатрической больнице Урая. Там проголосовало 22 пациента.
В оставшиеся дни выборы организованы в исправительных учреждениях Сургута и Лангепаса. Там содержатся в общей сложности более 300 потенциальных избирателей.
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