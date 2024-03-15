Общество Заключенные из ХМАО проголосовали на выборах президента России 16 марта 2024 в 13:09 Размер текста - 17 + Заключенные СИЗО и пациенты психиатрической больницы ХМАО проголосовали в выборах президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В учреждениях принудительного содержания Югры в первый день выборов президента России проголосовало 433 заключенных СИЗО Нижневартовска и 22 пациента психиатрической больницы Урая. Информацию об этом разместили в группе Общественной наблюдательной комиссии ХМАО. «В первый день голосования 15 марта выборы состоялись в СИЗО-1 г. Нижневартовска. За ходом голосования наблюдали члены ОНК Эдуард Гиниатуллин и Николай Туманов. Всего проголосовало 433 человека из числа обвиняемых и подозреваемых, имеющих избирательные права», — сообщили в публикации в соцсети. Кроме того, член ОНК проследил за ходом голосования в изоляторе временного содержания, а также в психиатрической больнице Урая. Там проголосовало 22 пациента. В оставшиеся дни выборы организованы в исправительных учреждениях Сургута и Лангепаса. Там содержатся в общей сложности более 300 потенциальных избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В учреждениях принудительного содержания Югры в первый день выборов президента России проголосовало 433 заключенных СИЗО Нижневартовска и 22 пациента психиатрической больницы Урая. Информацию об этом разместили в группе Общественной наблюдательной комиссии ХМАО. «В первый день голосования 15 марта выборы состоялись в СИЗО-1 г. Нижневартовска. За ходом голосования наблюдали члены ОНК Эдуард Гиниатуллин и Николай Туманов. Всего проголосовало 433 человека из числа обвиняемых и подозреваемых, имеющих избирательные права», — сообщили в публикации в соцсети. Кроме того, член ОНК проследил за ходом голосования в изоляторе временного содержания, а также в психиатрической больнице Урая. Там проголосовало 22 пациента. В оставшиеся дни выборы организованы в исправительных учреждениях Сургута и Лангепаса. Там содержатся в общей сложности более 300 потенциальных избирателей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям