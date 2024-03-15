15 марта 2024

Заключенные из ХМАО проголосовали на выборах президента России

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Заключенные СИЗО и пациенты психиатрической больницы ХМАО проголосовали в выборах президента России Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В учреждениях принудительного содержания Югры в первый день выборов президента России проголосовало 433 заключенных СИЗО Нижневартовска и 22 пациента психиатрической больницы Урая. Информацию об этом разместили в группе Общественной наблюдательной комиссии ХМАО.

«В первый день голосования 15 марта выборы состоялись в СИЗО-1 г. Нижневартовска. За ходом голосования наблюдали члены ОНК Эдуард Гиниатуллин и Николай Туманов. Всего проголосовало 433 человека из числа обвиняемых и подозреваемых, имеющих избирательные права», — сообщили в публикации в соцсети. Кроме того, член ОНК проследил за ходом голосования в изоляторе временного содержания, а также в психиатрической больнице Урая. Там проголосовало 22 пациента.

В оставшиеся дни выборы организованы в исправительных учреждениях Сургута и Лангепаса. Там содержатся в общей сложности более 300 потенциальных избирателей.

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В учреждениях принудительного содержания Югры в первый день выборов президента России проголосовало 433 заключенных СИЗО Нижневартовска и 22 пациента психиатрической больницы Урая. Информацию об этом разместили в группе Общественной наблюдательной комиссии ХМАО. «В первый день голосования 15 марта выборы состоялись в СИЗО-1 г. Нижневартовска. За ходом голосования наблюдали члены ОНК Эдуард Гиниатуллин и Николай Туманов. Всего проголосовало 433 человека из числа обвиняемых и подозреваемых, имеющих избирательные права», — сообщили в публикации в соцсети. Кроме того, член ОНК проследил за ходом голосования в изоляторе временного содержания, а также в психиатрической больнице Урая. Там проголосовало 22 пациента. В оставшиеся дни выборы организованы в исправительных учреждениях Сургута и Лангепаса. Там содержатся в общей сложности более 300 потенциальных избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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