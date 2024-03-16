Будущие мамы из ХМАО голосуют на выборах президента РФ в роддоме. Фото, видео

17 марта 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

В роддоме Сургута работает избирательная комиссия Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Сургутском клиническом центре охраны материнства и детства работает выездная избирательная комиссия. Пресс-служба мэрии Сургута сообщила URA.RU, что беременные пациентки и молодые мамы имеют возможность проголосовать на выборах президента РФ прямо в роддоме. «В голосовании за президента Российской Федерации принимают участие пациенты Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Сегодня там развернули избирательный участок: работает выездная комиссия УИК № 739», — сообщили агентству в пресс-службе. По предварительным данным, проголосуют больше 100 человек: беременные, роженицы, а также молодые мамы, чьи дети находятся на лечении в отделении реанимации. «Также выездные комиссии работают в двух отделениях детской больницы. Общее количество наших пациентов, которые изъявили желание проголосовать на главных выборах страны — 104 человека, все, кто планировал», — отметила президент БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» Лариса Белоцерковцева. За ходом выборов в Центре следят члены избиркома, общественные наблюдатели и сотрудники полиции. Многодетная мать Мария Иконникова проголосовала в роддоме: дату родов четвертого малыша ей назначили на 17 марта. «Процедура голосования прошла успешно, я заранее знала, где буду находиться: открепилась от своего избирательного участка и прикрепилась к этому. Меня проводили к месту голосования, и я сделала свой выбор», — сообщила женщина. Ранее URA.RU писало, что в больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день вместо трех. Голосование пройдет 17 марта. Многодетная мама Мария Иконникова проголосовала в роддоме Сургута Фото: пресс-служба администрации Сургута Автор видео: пресс-служба администрации Сургута Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургутском клиническом центре охраны материнства и детства работает выездная избирательная комиссия. Пресс-служба мэрии Сургута сообщила URA.RU, что беременные пациентки и молодые мамы имеют возможность проголосовать на выборах президента РФ прямо в роддоме. «В голосовании за президента Российской Федерации принимают участие пациенты Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Сегодня там развернули избирательный участок: работает выездная комиссия УИК № 739», — сообщили агентству в пресс-службе. По предварительным данным, проголосуют больше 100 человек: беременные, роженицы, а также молодые мамы, чьи дети находятся на лечении в отделении реанимации. «Также выездные комиссии работают в двух отделениях детской больницы. Общее количество наших пациентов, которые изъявили желание проголосовать на главных выборах страны — 104 человека, все, кто планировал», — отметила президент БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» Лариса Белоцерковцева. За ходом выборов в Центре следят члены избиркома, общественные наблюдатели и сотрудники полиции. Многодетная мать Мария Иконникова проголосовала в роддоме: дату родов четвертого малыша ей назначили на 17 марта. «Процедура голосования прошла успешно, я заранее знала, где буду находиться: открепилась от своего избирательного участка и прикрепилась к этому. Меня проводили к месту голосования, и я сделала свой выбор», — сообщила женщина. Ранее URA.RU писало, что в больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день вместо трех. Голосование пройдет 17 марта. Автор видео: пресс-служба администрации Сургута