16 марта 2024

Будущие мамы из ХМАО голосуют на выборах президента РФ в роддоме. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы-2021. Тюмень, топ, урна для голосования, выборы 2024
В роддоме Сургута работает избирательная комиссия Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Сургутском клиническом центре охраны материнства и детства работает выездная избирательная комиссия. Пресс-служба мэрии Сургута сообщила URA.RU, что беременные пациентки и молодые мамы имеют возможность проголосовать на выборах президента РФ прямо в роддоме.

«В голосовании за президента Российской Федерации принимают участие пациенты Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Сегодня там развернули избирательный участок: работает выездная комиссия УИК № 739», — сообщили агентству в пресс-службе.

По предварительным данным, проголосуют больше 100 человек: беременные, роженицы, а также молодые мамы, чьи дети находятся на лечении в отделении реанимации. «Также выездные комиссии работают в двух отделениях детской больницы. Общее количество наших пациентов, которые изъявили желание проголосовать на главных выборах страны — 104 человека, все, кто планировал», — отметила президент БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» Лариса Белоцерковцева. За ходом выборов в Центре следят члены избиркома, общественные наблюдатели и сотрудники полиции.

Многодетная мать Мария Иконникова проголосовала в роддоме: дату родов четвертого малыша ей назначили на 17 марта. «Процедура голосования прошла успешно, я заранее знала, где буду находиться: открепилась от своего избирательного участка и прикрепилась к этому. Меня проводили к месту голосования, и я сделала свой выбор», — сообщила женщина.

Ранее URA.RU писало, что в больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день вместо трех. Голосование пройдет 17 марта.

Многодетная мама Мария Иконникова проголосовала в роддоме Сургута
Многодетная мама Мария Иконникова проголосовала в роддоме Сургута
Фото:

Автор видео: пресс-служба администрации Сургута

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутском клиническом центре охраны материнства и детства работает выездная избирательная комиссия. Пресс-служба мэрии Сургута сообщила URA.RU, что беременные пациентки и молодые мамы имеют возможность проголосовать на выборах президента РФ прямо в роддоме. «В голосовании за президента Российской Федерации принимают участие пациенты Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Сегодня там развернули избирательный участок: работает выездная комиссия УИК № 739», — сообщили агентству в пресс-службе. По предварительным данным, проголосуют больше 100 человек: беременные, роженицы, а также молодые мамы, чьи дети находятся на лечении в отделении реанимации. «Также выездные комиссии работают в двух отделениях детской больницы. Общее количество наших пациентов, которые изъявили желание проголосовать на главных выборах страны — 104 человека, все, кто планировал», — отметила президент БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» Лариса Белоцерковцева. За ходом выборов в Центре следят члены избиркома, общественные наблюдатели и сотрудники полиции. Многодетная мать Мария Иконникова проголосовала в роддоме: дату родов четвертого малыша ей назначили на 17 марта. «Процедура голосования прошла успешно, я заранее знала, где буду находиться: открепилась от своего избирательного участка и прикрепилась к этому. Меня проводили к месту голосования, и я сделала свой выбор», — сообщила женщина. Ранее URA.RU писало, что в больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день вместо трех. Голосование пройдет 17 марта. Автор видео: пресс-служба администрации Сургута
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...