В Сургутском клиническом центре охраны материнства и детства работает выездная избирательная комиссия. Пресс-служба мэрии Сургута сообщила URA.RU, что беременные пациентки и молодые мамы имеют возможность проголосовать на выборах президента РФ прямо в роддоме.
«В голосовании за президента Российской Федерации принимают участие пациенты Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Сегодня там развернули избирательный участок: работает выездная комиссия УИК № 739», — сообщили агентству в пресс-службе.
По предварительным данным, проголосуют больше 100 человек: беременные, роженицы, а также молодые мамы, чьи дети находятся на лечении в отделении реанимации. «Также выездные комиссии работают в двух отделениях детской больницы. Общее количество наших пациентов, которые изъявили желание проголосовать на главных выборах страны — 104 человека, все, кто планировал», — отметила президент БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» Лариса Белоцерковцева. За ходом выборов в Центре следят члены избиркома, общественные наблюдатели и сотрудники полиции.
Многодетная мать Мария Иконникова проголосовала в роддоме: дату родов четвертого малыша ей назначили на 17 марта. «Процедура голосования прошла успешно, я заранее знала, где буду находиться: открепилась от своего избирательного участка и прикрепилась к этому. Меня проводили к месту голосования, и я сделала свой выбор», — сообщила женщина.
Ранее URA.RU писало, что в больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день вместо трех. Голосование пройдет 17 марта.
Автор видео: пресс-служба администрации Сургута
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