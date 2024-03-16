16 марта 2024

Мэр из ХМАО попросил у жителей прощения

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, чучело, масленица, сожжение чучела
Прощеное воскресенье отмечается в последний день Масленицы Фото:

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев попросил прощения у всех жителей города. Такое заявление мэр сделал в православный праздник Прощеное воскресенье.

«Сегодня Прощеное воскресенье. Уважаемы горожане, простите меня, если что не так», — обратился Ямашев к югорчанам в своем telegram-канале. Прощеное воскресение отмечается в этом году в последний день Масленицы 17 марта.

Он добавил, что праздничные гуляния в городе будут проходить в пяти локациях. Время мероприятия пришлось перенести из-за ветряной погоды и плюсовых температур.

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков по просьбе подписчиков поделился рецептом особенных блинов с кабачком. Блюдо на Масленицу мэр приготовил полностью из местных продуктов, а видео рецепта разместил в своих соцсетях.

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Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев попросил прощения у всех жителей города. Такое заявление мэр сделал в православный праздник Прощеное воскресенье. «Сегодня Прощеное воскресенье. Уважаемы горожане, простите меня, если что не так», — обратился Ямашев к югорчанам в своем telegram-канале. Прощеное воскресение отмечается в этом году в последний день Масленицы 17 марта. Он добавил, что праздничные гуляния в городе будут проходить в пяти локациях. Время мероприятия пришлось перенести из-за ветряной погоды и плюсовых температур. Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков по просьбе подписчиков поделился рецептом особенных блинов с кабачком. Блюдо на Масленицу мэр приготовил полностью из местных продуктов, а видео рецепта разместил в своих соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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