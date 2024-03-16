Мэр из ХМАО попросил у жителей прощения

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев попросил прощения у всех жителей города. Такое заявление мэр сделал в православный праздник Прощеное воскресенье.
«Сегодня Прощеное воскресенье. Уважаемы горожане, простите меня, если что не так», — обратился Ямашев к югорчанам в своем telegram-канале. Прощеное воскресение отмечается в этом году в последний день Масленицы 17 марта.
Он добавил, что праздничные гуляния в городе будут проходить в пяти локациях. Время мероприятия пришлось перенести из-за ветряной погоды и плюсовых температур.
Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков по просьбе подписчиков поделился рецептом особенных блинов с кабачком. Блюдо на Масленицу мэр приготовил полностью из местных продуктов, а видео рецепта разместил в своих соцсетях.
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