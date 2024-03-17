В Свердловской области две недели ведут поиски 33-летнего мужчины. Фото

Свердловские волонтеры «Лиза Алерт» ищут 33-летнего Дмитрия Хмелева с 2 марта

18 марта 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале мужчину ищут с 2 марта Фото: Илья Московец © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) продолжаются поиски 33-летнего Дмитрия Хмелева. Мужчина пропал еще 2 марта. Информация о свердловчанине была распространена через социальные сети. «Рост молодого человека — 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-рыжие, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в черные куртку, штаны, кроссовки и шапку», — говорится в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Поисковый отряд «ЛизаАлерт» призывает жителей города присоединиться к поискам пропавшего мужчины. Всем, кто может предоставить информацию о местоположении Дмитрия Хмелева, предлагается связаться с волонтерами по телефону 8 800 700 54 52 или позвонить в службу спасения по номеру 112. Свердловчанин пропал 2 марта Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) продолжаются поиски 33-летнего Дмитрия Хмелева. Мужчина пропал еще 2 марта. Информация о свердловчанине была распространена через социальные сети. «Рост молодого человека — 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-рыжие, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в черные куртку, штаны, кроссовки и шапку», — говорится в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Поисковый отряд «ЛизаАлерт» призывает жителей города присоединиться к поискам пропавшего мужчины. Всем, кто может предоставить информацию о местоположении Дмитрия Хмелева, предлагается связаться с волонтерами по телефону 8 800 700 54 52 или позвонить в службу спасения по номеру 112.