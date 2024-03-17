17 марта 2024

В Свердловской области две недели ведут поиски 33-летнего мужчины. Фото

Свердловские волонтеры «Лиза Алерт» ищут 33-летнего Дмитрия Хмелева с 2 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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На Среднем Урале мужчину ищут с 2 марта Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) продолжаются поиски 33-летнего Дмитрия Хмелева. Мужчина пропал еще 2 марта. Информация о свердловчанине была распространена через социальные сети.

«Рост молодого человека — 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-рыжие, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в черные куртку, штаны, кроссовки и шапку», — говорится в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» призывает жителей города присоединиться к поискам пропавшего мужчины. Всем, кто может предоставить информацию о местоположении Дмитрия Хмелева, предлагается связаться с волонтерами по телефону 8 800 700 54 52 или позвонить в службу спасения по номеру 112.

Свердловчанин пропал 2 марта
Свердловчанин пропал 2 марта

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В Первоуральске (Свердловская область) продолжаются поиски 33-летнего Дмитрия Хмелева. Мужчина пропал еще 2 марта. Информация о свердловчанине была распространена через социальные сети. «Рост молодого человека — 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-рыжие, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в черные куртку, штаны, кроссовки и шапку», — говорится в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Поисковый отряд «ЛизаАлерт» призывает жителей города присоединиться к поискам пропавшего мужчины. Всем, кто может предоставить информацию о местоположении Дмитрия Хмелева, предлагается связаться с волонтерами по телефону 8 800 700 54 52 или позвонить в службу спасения по номеру 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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