На цинковом заводе в Верхнем Уфалее одобрили строительство кислородной станции

18 марта 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Кислородная станция на цинковом заводе — один из самых важных объектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На цинковом электролизном заводе в Верхнем Уфалее Челябинской области одобрили строительство кислородной станции. Проект застройщика ООО «Полимет инжиниринг» утвердила экспертная организация ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», сообщается на сайте госреестра. «Строительство кислородной станции на цинковом электролизном заводе. Челябинская область, город Верхний Уфалей. Положительное заключение», — сообщается на сайте. Кислородная станция на заводе является важным объектом. Полученный на станции кислород используют в процессе обжига в печах цинковых концентратов. Открытие станции позволит предприятию не зависеть от обстоятельств, поспособствует привлечению новых инвестиций и появлению рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Планируется, что новый цинковый завод, строительство которого началось в феврале 2020 года, будет ежегодно будет производить 120 тысяч тонн металлического цинка. При таких показателях по объему выпуска данной продукции предприятие станет вторым в России. На заводе будет создано 820 рабочих мест. Всего будет построено семь корпусов. В создание завода планируется вложить 26 млрд рублей. Поскольку цинковый электролизный завод разместится на территории обанкротившегося «Уфалейникеля», главным для данной экономической зоны (ТОСЭР) в Верхнем Уфалее является снижение социальной напряженности после закрытия градообразующего предприятия. На предприятии постоянно ведется поиск персонала, идет переподготовка бывших работников «Уфалейникеля». Ранее госэкспертиза одобрила строительство нового цинкового завода Careplant в Верхнем Уфалее Челябинской области. Проект прошел экспертизу и был включен в реестр 28 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На цинковом электролизном заводе в Верхнем Уфалее Челябинской области одобрили строительство кислородной станции. Проект застройщика ООО «Полимет инжиниринг» утвердила экспертная организация ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», сообщается на сайте госреестра. «Строительство кислородной станции на цинковом электролизном заводе. Челябинская область, город Верхний Уфалей. Положительное заключение», — сообщается на сайте. Кислородная станция на заводе является важным объектом. Полученный на станции кислород используют в процессе обжига в печах цинковых концентратов. Открытие станции позволит предприятию не зависеть от обстоятельств, поспособствует привлечению новых инвестиций и появлению рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Планируется, что новый цинковый завод, строительство которого началось в феврале 2020 года, будет ежегодно будет производить 120 тысяч тонн металлического цинка. При таких показателях по объему выпуска данной продукции предприятие станет вторым в России. На заводе будет создано 820 рабочих мест. Всего будет построено семь корпусов. В создание завода планируется вложить 26 млрд рублей. Поскольку цинковый электролизный завод разместится на территории обанкротившегося «Уфалейникеля», главным для данной экономической зоны (ТОСЭР) в Верхнем Уфалее является снижение социальной напряженности после закрытия градообразующего предприятия. На предприятии постоянно ведется поиск персонала, идет переподготовка бывших работников «Уфалейникеля». Ранее госэкспертиза одобрила строительство нового цинкового завода Careplant в Верхнем Уфалее Челябинской области. Проект прошел экспертизу и был включен в реестр 28 сентября.