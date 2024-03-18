В Челябинске отменили спектакль режиссера Руслана Банковского

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Генпрогон спектакля Выстрел. Екатеринбург, камерный театр, спектакль выстрел
Спектакль «Шекспир. Чувства» был запланирован на 15 апреля Фото:

В Челябинске отменили спектакль «Шекспир. Чувства» срежиссированный Русланом Банковским. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Спектакль „Шекспир. Чувства“, запланированный на 15 апреля, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

В шоу по мотивам произведений Уильяма Шекспира проецируется вечная тема любви. В постановке ее должны были отразить артисты Екатерина Артемьева, Алексей Артман, Кирилл Краснов, Дмитрий Соколов и другие. Причина отмены спектакля не известна.

URA.RU направило официальный запрос организатору мероприятия в лице ООО «Артхолдинг Игоря Шермана». На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.

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В Челябинске отменили спектакль «Шекспир. Чувства» срежиссированный Русланом Банковским. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте городских зрелищных касс. «Спектакль „Шекспир. Чувства“, запланированный на 15 апреля, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. В шоу по мотивам произведений Уильяма Шекспира проецируется вечная тема любви. В постановке ее должны были отразить артисты Екатерина Артемьева, Алексей Артман, Кирилл Краснов, Дмитрий Соколов и другие. Причина отмены спектакля не известна. URA.RU направило официальный запрос организатору мероприятия в лице ООО «Артхолдинг Игоря Шермана». На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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