В Челябинске отменили спектакль режиссера Руслана Банковского

В Челябинске отменили спектакль «Шекспир. Чувства» срежиссированный Русланом Банковским. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Спектакль „Шекспир. Чувства“, запланированный на 15 апреля, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
В шоу по мотивам произведений Уильяма Шекспира проецируется вечная тема любви. В постановке ее должны были отразить артисты Екатерина Артемьева, Алексей Артман, Кирилл Краснов, Дмитрий Соколов и другие. Причина отмены спектакля не известна.
URA.RU направило официальный запрос организатору мероприятия в лице ООО «Артхолдинг Игоря Шермана». На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
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