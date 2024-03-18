В Челябинске отменили спектакль режиссера Руслана Банковского

18 марта 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Спектакль «Шекспир. Чувства» был запланирован на 15 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске отменили спектакль «Шекспир. Чувства» срежиссированный Русланом Банковским. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте городских зрелищных касс. «Спектакль „Шекспир. Чувства“, запланированный на 15 апреля, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. В шоу по мотивам произведений Уильяма Шекспира проецируется вечная тема любви. В постановке ее должны были отразить артисты Екатерина Артемьева, Алексей Артман, Кирилл Краснов, Дмитрий Соколов и другие. Причина отмены спектакля не известна. URA.RU направило официальный запрос организатору мероприятия в лице ООО «Артхолдинг Игоря Шермана». На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске отменили спектакль «Шекспир. Чувства» срежиссированный Русланом Банковским. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте городских зрелищных касс. «Спектакль „Шекспир. Чувства“, запланированный на 15 апреля, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. В шоу по мотивам произведений Уильяма Шекспира проецируется вечная тема любви. В постановке ее должны были отразить артисты Екатерина Артемьева, Алексей Артман, Кирилл Краснов, Дмитрий Соколов и другие. Причина отмены спектакля не известна. URA.RU направило официальный запрос организатору мероприятия в лице ООО «Артхолдинг Игоря Шермана». На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.