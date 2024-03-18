В Свердловской области ищут человека, который выиграл 16 миллионов рублей

Житель Свердловской области выиграл в лотерею 16 млн рублей, но не объявился

18 марта 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Победитель купил свой билет всего за 60 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Свердловской области выиграл в лотерее более 16 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «18 марта в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз в размере 16 653 798 рублей. Крупно повезло участнику 103942-го тиража из Свердловской области», — рассказали представители компании. Счастливец пока не обратился в лотерейный центр «Столото» за выигрышем. Не исключено, что он пока не подозревает о своей победе. Об этом человеке лишь известно, что он купил свой счастливый билет в мобильном приложении «Столото» всего за 60 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Свердловской области выиграл в лотерее более 16 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «18 марта в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз в размере 16 653 798 рублей. Крупно повезло участнику 103942-го тиража из Свердловской области», — рассказали представители компании. Счастливец пока не обратился в лотерейный центр «Столото» за выигрышем. Не исключено, что он пока не подозревает о своей победе. Об этом человеке лишь известно, что он купил свой счастливый билет в мобильном приложении «Столото» всего за 60 рублей.