В Свердловской области ищут человека, который выиграл 16 миллионов рублей

Житель Свердловской области выиграл в лотерее более 16 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото».
«18 марта в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз в размере 16 653 798 рублей. Крупно повезло участнику 103942-го тиража из Свердловской области», — рассказали представители компании.
Счастливец пока не обратился в лотерейный центр «Столото» за выигрышем. Не исключено, что он пока не подозревает о своей победе. Об этом человеке лишь известно, что он купил свой счастливый билет в мобильном приложении «Столото» всего за 60 рублей.
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