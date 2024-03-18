В Свердловской области ищут человека, который выиграл 16 миллионов рублей

Житель Свердловской области выиграл в лотерею 16 млн рублей, но не объявился
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, спортлото
Победитель купил свой билет всего за 60 рублей Фото:

Житель Свердловской области выиграл в лотерее более 16 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото».

«18 марта в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз в размере 16 653 798 рублей. Крупно повезло участнику 103942-го тиража из Свердловской области», — рассказали представители компании.

Счастливец пока не обратился в лотерейный центр «Столото» за выигрышем. Не исключено, что он пока не подозревает о своей победе. Об этом человеке лишь известно, что он купил свой счастливый билет в мобильном приложении «Столото» всего за 60 рублей.

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Житель Свердловской области выиграл в лотерее более 16 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «18 марта в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз в размере 16 653 798 рублей. Крупно повезло участнику 103942-го тиража из Свердловской области», — рассказали представители компании. Счастливец пока не обратился в лотерейный центр «Столото» за выигрышем. Не исключено, что он пока не подозревает о своей победе. Об этом человеке лишь известно, что он купил свой счастливый билет в мобильном приложении «Столото» всего за 60 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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