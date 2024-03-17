17 марта 2024

В ХМАО подскочили цены на однокомнатные квартиры

В Сургуте однокомнатные квартиры подорожали на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте «однушки» весной выросли в цене Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с началом весны начали расти цены на однокомнатные квартиры. В Сургуте стоимость «однушек» на вторичном рынке в марте выросла на 15%.

«В начале марта средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке однокомнатных объектов стала доходить до 122 тысяч рублей. В конце февраля ценник находился на уровне 106 тысяч», — следует из данных сервиса Restate.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, «однушки» в Сургуте подорожали почти на 20%. Цена квадратного метра за это время выросла в пределах 19 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных квартирах для покупки в ХМАО. По словам риелторов, чаще всего югорчане приобретают студии и «однушки» — такое жилье является более ликвидным.

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В Ханты-Мансийском автономном округе с началом весны начали расти цены на однокомнатные квартиры. В Сургуте стоимость «однушек» на вторичном рынке в марте выросла на 15%. «В начале марта средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке однокомнатных объектов стала доходить до 122 тысяч рублей. В конце февраля ценник находился на уровне 106 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, «однушки» в Сургуте подорожали почти на 20%. Цена квадратного метра за это время выросла в пределах 19 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных квартирах для покупки в ХМАО. По словам риелторов, чаще всего югорчане приобретают студии и «однушки» — такое жилье является более ликвидным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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