В ХМАО подскочили цены на однокомнатные квартиры

В Ханты-Мансийском автономном округе с началом весны начали расти цены на однокомнатные квартиры. В Сургуте стоимость «однушек» на вторичном рынке в марте выросла на 15%.
«В начале марта средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке однокомнатных объектов стала доходить до 122 тысяч рублей. В конце февраля ценник находился на уровне 106 тысяч», — следует из данных сервиса Restate.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, «однушки» в Сургуте подорожали почти на 20%. Цена квадратного метра за это время выросла в пределах 19 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных квартирах для покупки в ХМАО. По словам риелторов, чаще всего югорчане приобретают студии и «однушки» — такое жилье является более ликвидным.
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