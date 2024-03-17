В ХМАО подскочили цены на однокомнатные квартиры

В Сургуте однокомнатные квартиры подорожали на 15%

18 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

В Сургуте «однушки» весной выросли в цене Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с началом весны начали расти цены на однокомнатные квартиры. В Сургуте стоимость «однушек» на вторичном рынке в марте выросла на 15%. «В начале марта средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке однокомнатных объектов стала доходить до 122 тысяч рублей. В конце февраля ценник находился на уровне 106 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, «однушки» в Сургуте подорожали почти на 20%. Цена квадратного метра за это время выросла в пределах 19 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных квартирах для покупки в ХМАО. По словам риелторов, чаще всего югорчане приобретают студии и «однушки» — такое жилье является более ликвидным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе с началом весны начали расти цены на однокомнатные квартиры. В Сургуте стоимость «однушек» на вторичном рынке в марте выросла на 15%. «В начале марта средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке однокомнатных объектов стала доходить до 122 тысяч рублей. В конце февраля ценник находился на уровне 106 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, «однушки» в Сургуте подорожали почти на 20%. Цена квадратного метра за это время выросла в пределах 19 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных квартирах для покупки в ХМАО. По словам риелторов, чаще всего югорчане приобретают студии и «однушки» — такое жилье является более ликвидным.