В Перми с 19 марта перекроют участок улицы Пермская

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Дорожные работы на улице Серафимы Дерябиной. Екатеринбург, дорожные работы, перекрытие дороги
Проехать нельзя будет с 19 марта по 4 апреля Фото:

В Перми с 19 марта по 4 апреля будет перекрыт участок улицы Пермская. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта пермского края.

«С 19 марта по 4 апреля участок улицы Пермская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда будет перекрыт для всех видов транспорта. Объезд возможен по улицам Ленина, Екатерининской и Луначарского», — рассказали в министерстве.

Во время перекрытия на Пермской будут вестись работы по устройству ливневой канализации. Это связано со строящимся домом на ул. Пермская, 86.

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В Перми с 19 марта по 4 апреля будет перекрыт участок улицы Пермская. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта пермского края. «С 19 марта по 4 апреля участок улицы Пермская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда будет перекрыт для всех видов транспорта. Объезд возможен по улицам Ленина, Екатерининской и Луначарского», — рассказали в министерстве. Во время перекрытия на Пермской будут вестись работы по устройству ливневой канализации. Это связано со строящимся домом на ул. Пермская, 86.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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