В Перми с 19 марта перекроют участок улицы Пермская

18 марта 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Проехать нельзя будет с 19 марта по 4 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми с 19 марта по 4 апреля будет перекрыт участок улицы Пермская. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта пермского края. «С 19 марта по 4 апреля участок улицы Пермская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда будет перекрыт для всех видов транспорта. Объезд возможен по улицам Ленина, Екатерининской и Луначарского», — рассказали в министерстве. Во время перекрытия на Пермской будут вестись работы по устройству ливневой канализации. Это связано со строящимся домом на ул. Пермская, 86. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с 19 марта по 4 апреля будет перекрыт участок улицы Пермская. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта пермского края. «С 19 марта по 4 апреля участок улицы Пермская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда будет перекрыт для всех видов транспорта. Объезд возможен по улицам Ленина, Екатерининской и Луначарского», — рассказали в министерстве. Во время перекрытия на Пермской будут вестись работы по устройству ливневой канализации. Это связано со строящимся домом на ул. Пермская, 86.