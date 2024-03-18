В Перми с 19 марта перекроют участок улицы Пермская

Проехать нельзя будет с 19 марта по 4 апреля
В Перми с 19 марта по 4 апреля будет перекрыт участок улицы Пермская. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта пермского края.
«С 19 марта по 4 апреля участок улицы Пермская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда будет перекрыт для всех видов транспорта. Объезд возможен по улицам Ленина, Екатерининской и Луначарского», — рассказали в министерстве.
Во время перекрытия на Пермской будут вестись работы по устройству ливневой канализации. Это связано со строящимся домом на ул. Пермская, 86.
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