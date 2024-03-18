Развлечения В Копейске на викторине разыграли второй автомобиль 19 марта 2024 в 09:59 Размер текста - 17 + В викторине в Копейске разыграли два автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) в викторине «Всей семьей — за Копейск» разыграли 23 крупных приза, в том числе второй из главных призов — автомобиль «Лада Гранта». Об этом 19 марта сообщил корреспондент URA.RU. «Как и при розыгрыше первой машины обладателем главного приза стала представительница прекрасного пола. Имя победительницы — Татьяна Гофман», — сообщил корреспондент агентства. В последнем розыгрыше призов викторины были разыграны по семь стиральных машин и телевизоров, а также восемь холодильников. Ответить на вопросы викторины и принять участие в розыгрыше призов копейчане могли в дни выборов президента 15 — 17 марта на избирательных участках. Всего в викторине в течение трех дней было разыграно 75 крупных призов и два автомобиля. Обладательницей первой Лады Гранты стала копейчанка Ольга Галина. Как сообщил один из организаторов викторины в Копейске Василий Бочарников, выдача призов начнется 19 марта. Вот имена победителей: Стиральные машины: 1. Стирнец Степан Иванович 2. Потапова Ирина Николаевна 3. Куляпин Андрей Александрович 4. Шакирова Ю.Р. 5. Крайнер Карина Эдуардовна 6. Глазырина Дарья Александровна 7. Корякин Сергей Иванович Холодильники: 1. Кокорин Григорий Станиславович 2. Луканин Дмитрий Михайлович 3. Шемякова Светлана Владимировна 4. Галиахметова Г.М. 5. Найбауэр Екатерина Викторовна 6. Брусенцова Юлия Анатольевна 7. Юкляевских Елена Владимировна 8. Ваганова Галина Николаевна Телевизоры: 1. Крамарчук Анастасия Владимировна 2. Цыганок Татьяна Васильевна 3. Кабутов 4. Тарасов Артур Алексеевич 5. Яртым Алексей Иванович 6. Большакова Анастасия Николаевна 7. Егорова Ольга Петровна Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Копейске (Челябинская область) в викторине «Всей семьей — за Копейск» разыграли 23 крупных приза, в том числе второй из главных призов — автомобиль «Лада Гранта». Об этом 19 марта сообщил корреспондент URA.RU. «Как и при розыгрыше первой машины обладателем главного приза стала представительница прекрасного пола. Имя победительницы — Татьяна Гофман», — сообщил корреспондент агентства. В последнем розыгрыше призов викторины были разыграны по семь стиральных машин и телевизоров, а также восемь холодильников. Ответить на вопросы викторины и принять участие в розыгрыше призов копейчане могли в дни выборов президента 15 — 17 марта на избирательных участках. Всего в викторине в течение трех дней было разыграно 75 крупных призов и два автомобиля. Обладательницей первой Лады Гранты стала копейчанка Ольга Галина. Как сообщил один из организаторов викторины в Копейске Василий Бочарников, выдача призов начнется 19 марта. Вот имена победителей: 1. Стирнец Степан Иванович 2. Потапова Ирина Николаевна 3. Куляпин Андрей Александрович 4. Шакирова Ю.Р. 5. Крайнер Карина Эдуардовна 6. Глазырина Дарья Александровна 7. Корякин Сергей Иванович 1. Кокорин Григорий Станиславович 2. Луканин Дмитрий Михайлович 3. Шемякова Светлана Владимировна 4. Галиахметова Г.М. 5. Найбауэр Екатерина Викторовна 6. Брусенцова Юлия Анатольевна 7. Юкляевских Елена Владимировна 8. Ваганова Галина Николаевна 1. Крамарчук Анастасия Владимировна 2. Цыганок Татьяна Васильевна 3. Кабутов 4. Тарасов Артур Алексеевич 5. Яртым Алексей Иванович 6. Большакова Анастасия Николаевна 7. Егорова Ольга Петровна {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям