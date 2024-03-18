В Копейске на викторине разыграли второй автомобиль

В Копейске (Челябинская область) в викторине «Всей семьей — за Копейск» разыграли 23 крупных приза, в том числе второй из главных призов — автомобиль «Лада Гранта». Об этом 19 марта сообщил корреспондент URA.RU.
«Как и при розыгрыше первой машины обладателем главного приза стала представительница прекрасного пола. Имя победительницы — Татьяна Гофман», — сообщил корреспондент агентства.
В последнем розыгрыше призов викторины были разыграны по семь стиральных машин и телевизоров, а также восемь холодильников. Ответить на вопросы викторины и принять участие в розыгрыше призов копейчане могли в дни выборов президента 15 — 17 марта на избирательных участках.
Всего в викторине в течение трех дней было разыграно 75 крупных призов и два автомобиля. Обладательницей первой Лады Гранты стала копейчанка Ольга Галина. Как сообщил один из организаторов викторины в Копейске Василий Бочарников, выдача призов начнется 19 марта. Вот имена победителей:
- Стиральные машины:
1. Стирнец Степан Иванович
2. Потапова Ирина Николаевна
3. Куляпин Андрей Александрович
4. Шакирова Ю.Р.
5. Крайнер Карина Эдуардовна
6. Глазырина Дарья Александровна
7. Корякин Сергей Иванович
- Холодильники:
1. Кокорин Григорий Станиславович
2. Луканин Дмитрий Михайлович
3. Шемякова Светлана Владимировна
4. Галиахметова Г.М.
5. Найбауэр Екатерина Викторовна
6. Брусенцова Юлия Анатольевна
7. Юкляевских Елена Владимировна
8. Ваганова Галина Николаевна
- Телевизоры:
1. Крамарчук Анастасия Владимировна
2. Цыганок Татьяна Васильевна
3. Кабутов
4. Тарасов Артур Алексеевич
5. Яртым Алексей Иванович
6. Большакова Анастасия Николаевна
7. Егорова Ольга Петровна
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.