Генпрокуратура вернула в челябинский поселок общественную баню

19 марта 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Баню в поселке закрыли год назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU После вмешательства Генпрокурора РФ Игоря Краснова в челябинский поселок Красногорский была возвращена общественная баня. Также были устранены и другие нарушения прав местных жителей, уточнили в пресс-службе ведомства. «В ходе проверки, организованной по поручению Генпрокурора России, нашли подтверждение факты некачественного предоставления сельчанам транспортных, медицинских, социально-бытовых, коммунальных и иных услуг. По итогам прокурорского вмешательства возобновлена работа муниципальной бани», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. Так, прокуратура внесла представления главам городского поселения, муниципального района, главному врачу районной больницы, руководителям коммунального предприятия, а также организации-перевозчику. В суд направлены пять исков. В итоге в местной поликлинике наняли всех необходимых врачей и средний медперсонал, закупили семь видов медоборудования. В помещении автостанции оборудован круглосуточный зал ожидания, а за маршрутами транспорта усилен контроль. Устранены и коммунальные нарушения: приведены в порядок контейнерные площадки, а также углублены сточные канавы и проведены трубы для того, чтобы местные сады не топило паводковыми водами. Кроме того, определен новый подрядчик и налажен отлов безнадзорных животных, только за 2023 год выловлено порядка сотни собак. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители поселка Красногорский потребовали вернуть общественную баню. По их словам, объект закрыли на ремонт год назад. Кроме того, сельчане неоднократно жаловались на работу транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После вмешательства Генпрокурора РФ Игоря Краснова в челябинский поселок Красногорский была возвращена общественная баня. Также были устранены и другие нарушения прав местных жителей, уточнили в пресс-службе ведомства. «В ходе проверки, организованной по поручению Генпрокурора России, нашли подтверждение факты некачественного предоставления сельчанам транспортных, медицинских, социально-бытовых, коммунальных и иных услуг. По итогам прокурорского вмешательства возобновлена работа муниципальной бани», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. Так, прокуратура внесла представления главам городского поселения, муниципального района, главному врачу районной больницы, руководителям коммунального предприятия, а также организации-перевозчику. В суд направлены пять исков. В итоге в местной поликлинике наняли всех необходимых врачей и средний медперсонал, закупили семь видов медоборудования. В помещении автостанции оборудован круглосуточный зал ожидания, а за маршрутами транспорта усилен контроль. Устранены и коммунальные нарушения: приведены в порядок контейнерные площадки, а также углублены сточные канавы и проведены трубы для того, чтобы местные сады не топило паводковыми водами. Кроме того, определен новый подрядчик и налажен отлов безнадзорных животных, только за 2023 год выловлено порядка сотни собак. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители поселка Красногорский потребовали вернуть общественную баню. По их словам, объект закрыли на ремонт год назад. Кроме того, сельчане неоднократно жаловались на работу транспорта.