Генпрокуратура вернула в челябинский поселок общественную баню

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские парильни. Тюмень, веник, баня, общественная баня, дубовый веник
Баню в поселке закрыли год назад Фото:

После вмешательства Генпрокурора РФ Игоря Краснова в челябинский поселок Красногорский была возвращена общественная баня. Также были устранены и другие нарушения прав местных жителей, уточнили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки, организованной по поручению Генпрокурора России, нашли подтверждение факты некачественного предоставления сельчанам транспортных, медицинских, социально-бытовых, коммунальных и иных услуг. По итогам прокурорского вмешательства возобновлена работа муниципальной бани», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Так, прокуратура внесла представления главам городского поселения, муниципального района, главному врачу районной больницы, руководителям коммунального предприятия, а также организации-перевозчику. В суд направлены пять исков. В итоге в местной поликлинике наняли всех необходимых врачей и средний медперсонал, закупили семь видов медоборудования. В помещении автостанции оборудован круглосуточный зал ожидания, а за маршрутами транспорта усилен контроль.

Устранены и коммунальные нарушения: приведены в порядок контейнерные площадки, а также углублены сточные канавы и проведены трубы для того, чтобы местные сады не топило паводковыми водами. Кроме того, определен новый подрядчик и налажен отлов безнадзорных животных, только за 2023 год выловлено порядка сотни собак.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители поселка Красногорский потребовали вернуть общественную баню. По их словам, объект закрыли на ремонт год назад. Кроме того, сельчане неоднократно жаловались на работу транспорта.

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После вмешательства Генпрокурора РФ Игоря Краснова в челябинский поселок Красногорский была возвращена общественная баня. Также были устранены и другие нарушения прав местных жителей, уточнили в пресс-службе ведомства. «В ходе проверки, организованной по поручению Генпрокурора России, нашли подтверждение факты некачественного предоставления сельчанам транспортных, медицинских, социально-бытовых, коммунальных и иных услуг. По итогам прокурорского вмешательства возобновлена работа муниципальной бани», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. Так, прокуратура внесла представления главам городского поселения, муниципального района, главному врачу районной больницы, руководителям коммунального предприятия, а также организации-перевозчику. В суд направлены пять исков. В итоге в местной поликлинике наняли всех необходимых врачей и средний медперсонал, закупили семь видов медоборудования. В помещении автостанции оборудован круглосуточный зал ожидания, а за маршрутами транспорта усилен контроль. Устранены и коммунальные нарушения: приведены в порядок контейнерные площадки, а также углублены сточные канавы и проведены трубы для того, чтобы местные сады не топило паводковыми водами. Кроме того, определен новый подрядчик и налажен отлов безнадзорных животных, только за 2023 год выловлено порядка сотни собак. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители поселка Красногорский потребовали вернуть общественную баню. По их словам, объект закрыли на ремонт год назад. Кроме того, сельчане неоднократно жаловались на работу транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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